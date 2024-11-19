«Чувствует себя обделенной»: психолог указал на проблему в отношениях Башарова с дочкой

20-летняя дочь Марата Башарова обвинила отца в алкоголизме и рассказала, как сбежала от него из дома. Психолог Станислав Самбурский считает, что девушка ревнует актера к новой возлюбленной и старается привлечь его внимание скандалами. Эксперт поделился мнением с сайтом «Страсти».

«Дочь Марата Башарова в последнее время с удовольствием поливает грязью знаменитого отца. В ряде случаев переходный возраст может затянуться, что видно по поведению Амели, которая хоть и заявляет, что хочет быть художником, но не факт, что видит в этом своё предназначение. Совсем недавно она рассказывала, как пробовалась на роль в кино, а раньше снимала пробные серии кулинарного шоу своего отца. Когда нет чёткого плана на будущее, человек испытывает трудности с самоопределением и может поливать грязью даже самых близких людей, обвиняя их во всех грехах. Посты Амели стали появляться чаще, когда стало понятно, что отношения отца с Асей Борисовой — не мимолётное увлечение. Подростки начинают ревновать, и в данной ситуации видно желание привлечь внимание отца», — высказался эксперт.

Амели хоть и заявляет, что у неё есть отношения, но отношения на расстоянии не дают той эмоциональности и теплоты, которые нужны молодым людям, находящимся в состоянии гормонального подъёма. Если не получается излить свою любовь на предмет обожания, а отец отдаляется, то кажется вполне логичным «навалять» ему через социальные сети. Если не родные люди обнимут и пожалеют, то подписчики поставят лайки и поддержат. По мнению психолога, этого бывает достаточно, чтобы залечить душевные раны.

«В поведении Амели чётко прослеживается неудовлетворённость собственной жизнью. Как следствие, внутренние конфликты она проецирует на отношения с отцом. В одном из своих постов Амели опубликовала фото чёрного Volkswagen Beetle и жаловалась, что ей нужна новая машина. Конечно, в 20 лет хочется ездить на новеньком Porsche, а не на «старенькой иномарке». Почти одновременно Марат Башаров сказал, что подарил ей машину на день рождения. Материальные блага не могут заменить эмоциональную поддержку, и, изучая посты Амели, кажется, что она травит отца из-за того, что у него другие отношения, и она чувствует себя обделённой», — резюмировал Станислав.