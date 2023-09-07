«Что успела, то надела»: модная битва Собчак и Бородиной
Стилист Мартынова объяснила, почему Собчак проиграла модную битву Бородиной.
© Из профиля Instagram* Собчак и Бородиной (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
В личном блоге Ксения Собчак поделилась роликом, который привлек внимание публики. На нем журналистка предстала в свободных рваных джинсах, необычном топе с разрезами и туфлями на каблуке. Увидев публикацию, Ксения Бородина не удержалась и прокомментировала образ коллеги. Телеведущая написала, что раньше у Собчак был «крутой концептуальный стиль». Вот почему она поинтересовалась, «какая муха укусила» Ксению. К слову, Бородина получила довольно резкий ответ, в котором ее обвинили в пристрастии к дешевым вещам. Мы решили выяснить, кого из ведущих «Дома-2» можно назвать иконой стиля. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» стилист Дарья Мартынова назвала свою фаворитку в модной битве.
Ксения Собчак
По словам эксперта, стиль журналистки можно разделить на «до» и «после». К первой группе относятся лаконичные и безукоризненные образы. Ко второй — модные провалы, которые в последнее время часто сопровождают Собчак.
«Ксения мне всегда нравилась. Очень экстравагантная, прямая, сильная. И это считывалось по её образам: простые, лаконичные, выверенные по цвету и пропорциям. Всё было безукоризненно правильно и выигрышно подчеркивало её яркую внешность. Но в последнее время всё чаще вижу образы, которые попадают или в группу «что успела, то надела», или в группу «мимо не пройти»», — высказалась стилист.
Дарья Мартынова
Стилист
В качестве примера Дарья предложила рассмотреть образы Ксении из ее шоу на YouTube-канале. По словам эксперта, Собчак в некоторых выпусках выглядит так, будто «только вернулась из похода». Подобный эффект создается за счет полупрозрачного платья из льна в сочетании со старой укладкой и бандан.
«Посмотрите на образ Ксении на последней музыкальной премии. Ксения в бежевом платье с розовым лифом, волнистой укладкой, визуально утяжеляющей лицо, и сапогах, которые создают впечатление более полных и коротких ног. Ксения, мы точно вас заметили!» — высказалась эксперт.
Дарья Мартынова
Стилист
Ксения Бородина
Дарья отметила, что сейчас телеведущая одевается лучше, чем несколько лет назад.
«С одной стороны, создается впечатление, что перед каждой фоткой она тщательно готовится. От этого теряется некий флёр лёгкости и расслабленности. А с другой, почему бы и нет? Всё лучше, чем надевать то, что не подчеркивает внешность», — пояснила стилист.
Дарья Мартынова
Стилист
Подводя итоги, Дарья пришла к выводу: в модной битве телеведущих выиграла Ксения Бородина. По мнению эксперта, ее одежда идеально дополняет природные данные.