«Что успела, то надела»: модная битва Собчак и Бородиной

В личном блоге Ксения Собчак поделилась роликом, который привлек внимание публики. На нем журналистка предстала в свободных рваных джинсах, необычном топе с разрезами и туфлями на каблуке. Увидев публикацию, Ксения Бородина не удержалась и прокомментировала образ коллеги. Телеведущая написала, что раньше у Собчак был «крутой концептуальный стиль». Вот почему она поинтересовалась, «какая муха укусила» Ксению. К слову, Бородина получила довольно резкий ответ, в котором ее обвинили в пристрастии к дешевым вещам. Мы решили выяснить, кого из ведущих «Дома-2» можно назвать иконой стиля. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» стилист Дарья Мартынова назвала свою фаворитку в модной битве.

Ксения Собчак

По словам эксперта, стиль журналистки можно разделить на «до» и «после». К первой группе относятся лаконичные и безукоризненные образы. Ко второй — модные провалы, которые в последнее время часто сопровождают Собчак.