«Четкий овал лица, брыли практически отсутствуют»: как изменилась астролог Василиса Володина
© Starface.ru
Астролог и экс-ведущая программы «Давай поженимся!» Василиса Володина в последнее время редко появляется на телеэкранах, но продолжает активно вести личный блог. Поклонники 51-летней знаменитости отметили, что она стала выглядеть моложе: преобразилась форма лица, да и в целом фактически испарились все признаки старения. Благодаря чему это могло произойти, сайт «Страсти» поинтересовался у звездного пластического хирурга Сергея Свиридова.
По словам специалиста, Василиса Володина сейчас выглядит очень хорошо, однако на фотографиях пятилетней давности у астролога были заметны признаки гравитационного птоза лица, проявляющегося в образовании брылей, нависании носогубных складок, сглаживании или уменьшении выраженности шейно-подбородочного угла и отложении подкожно-жировой клетчатки. Все эти признаки у человека проявляются с годами и выдают его возраст.
«На нынешних фото Володиной мы видим у нее четкий овал лица, брыли практически отсутствуют, несколько уменьшилась длина носогубных складок. В целом лицо стало более изящным, стройным, без признаков гравитационного птоза. Это говорит о вероятности того, что Василиса могла выполнить SMAS-лифтинг – подтяжку средней и нижней зоны лица и шеи. При такой операции разрез проводится перед ухом и за ним. Современные технологии позволяют добиться практически незаметных следов этой операции и быстрой реабилитации. Поэтому после такого хирургического вмешательства человеку нужно семь-десять дней для восстановления и по истечению этого времени, никто не сможет определить, была проведена операция, или нет. При современной технологии SMAS-лифтинга пациент выглядит очень натурально, на лице нет эффекта перенатяжения»
Сергей Свиридов
Пластический хирург
Доктор Свиридов пояснил, что после SMAS-лифтинга окружающим может показаться, что человек просто выполнил очень эффективные косметологические процедуры. Но это не так, ведь они не могут устранить опущение тканей лица так, как этого можно добиться при современной SMAS-подтяжке лица.
«Также есть вероятность, что Володина могла выполнить липосакцию подбородка и овала лица. Результат преображения Василисы мне нравится, она выглядит очень натурально и сильно помолодела. При этом ее черты лица полностью сохранены. Я могу допустить, что параллельно с операциями выполнялись такие процедуры, как фототерапия, фракционная шлифовка лица или различные виды инъекционной терапии, удаление сосудов, радиолифтинг, ультразвуковой SMAS-лифтинг. Эти процедуры усиливают эффект операции»
Сергей Свиридов
Пластический хирург
В будущем доктор Свиридов рекомендовал Василисе Володиной выполнить эндоскопическую подтяжку верхней зоны лица, так как наружная часть бровей у нее посажена достаточно низко и тем самым проявляется их птоз.
«Это создает немного печальное выражение лица. Если наружные части бровей (хвосты) приподнять эндоскопическим путем, то взгляд будет более свежим, открытым и еще более молодым. Из косметологических процедур ей можно выполнять любые, которые, например, удаляют пигмент, сосуды, выравнивают пористость кожи, дополнительно подтягивают ткани. Такие процедуры всегда улучшают результаты операций и делают кожу еще более молодой»
Сергей Свиридов
Пластический хирург