«Четкий овал лица, брыли практически отсутствуют»: как изменилась астролог Василиса Володина

Астролог и экс-ведущая программы «Давай поженимся!» Василиса Володина в последнее время редко появляется на телеэкранах, но продолжает активно вести личный блог. Поклонники 51-летней знаменитости отметили, что она стала выглядеть моложе: преобразилась форма лица, да и в целом фактически испарились все признаки старения. Благодаря чему это могло произойти, сайт «Страсти» поинтересовался у звездного пластического хирурга Сергея Свиридова.

По словам специалиста, Василиса Володина сейчас выглядит очень хорошо, однако на фотографиях пятилетней давности у астролога были заметны признаки гравитационного птоза лица, проявляющегося в образовании брылей, нависании носогубных складок, сглаживании или уменьшении выраженности шейно-подбородочного угла и отложении подкожно-жировой клетчатки. Все эти признаки у человека проявляются с годами и выдают его возраст.