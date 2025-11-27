«Четкая линия нижней челюсти и красивые углы»: в чем секрет молодости 66-летней сестры Игоря Крутого

Сестра композитора Игоря Крутого оказалась одной из тех женщин, которые принимают свой возраст с достоинством. В 66 лет Алла Крутая выглядит ярко и выразительно. На фотографиях и светских выходах все видят гладкую кожу, ровный овал лица, открытый взгляд. Ничего кукольного, ничего «сделанного» в глаза бросается, только безупречная ухоженность и женственность. Сайт «Страсти» попросил пластического хирурга Магомеда Гаджиева объяснить, за счёт чего создаётся такой эффект и какие процедуры помогают добиться аналогичного результата после 60 лет.

По словам эксперта, первым эстетическим маркером для окружающих служит качество кожи. У Аллы она плотная, сияющая и визуально увлажнённая. Такой результат в ее возрасте практически всегда говорит о регулярной косметологической поддержке: уходовые программы, ревитализация, мезотерапия, курс аппаратных процедур. Они не меняют архитектуру лица, зато позволяют коже оставаться молодой, поддерживая гладкость и тонус.

Кроме того, внимание привлекает и верхняя треть лица: гладкий лоб, отсутствие избыточных складок в области переносицы и сохранённая мимика. Как поясняет Гаджиев, это характерно для ботулинотерапии, выполненной с умом. По его словам, если работа делается дозировано, мимические морщины смягчаются, при этом лицо остаётся подвижным и живым.