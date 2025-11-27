«Четкая линия нижней челюсти и красивые углы»: в чем секрет молодости 66-летней сестры Игоря Крутого
Сестра композитора Игоря Крутого оказалась одной из тех женщин, которые принимают свой возраст с достоинством. В 66 лет Алла Крутая выглядит ярко и выразительно. На фотографиях и светских выходах все видят гладкую кожу, ровный овал лица, открытый взгляд. Ничего кукольного, ничего «сделанного» в глаза бросается, только безупречная ухоженность и женственность. Сайт «Страсти» попросил пластического хирурга Магомеда Гаджиева объяснить, за счёт чего создаётся такой эффект и какие процедуры помогают добиться аналогичного результата после 60 лет.
По словам эксперта, первым эстетическим маркером для окружающих служит качество кожи. У Аллы она плотная, сияющая и визуально увлажнённая. Такой результат в ее возрасте практически всегда говорит о регулярной косметологической поддержке: уходовые программы, ревитализация, мезотерапия, курс аппаратных процедур. Они не меняют архитектуру лица, зато позволяют коже оставаться молодой, поддерживая гладкость и тонус.
Кроме того, внимание привлекает и верхняя треть лица: гладкий лоб, отсутствие избыточных складок в области переносицы и сохранённая мимика. Как поясняет Гаджиев, это характерно для ботулинотерапии, выполненной с умом. По его словам, если работа делается дозировано, мимические морщины смягчаются, при этом лицо остаётся подвижным и живым.
«Одним из самых выразительных элементов внешности также становится овал лица. Чёткая линия нижней челюсти и красивые углы почти всегда говорят о двух вещах: либо у женщины хорошая генетика, либо пластические вмешательства были проведены с умом. В случае с Аллой — это удачная комбинация двух вариантов. У Крутой может быть хорошая наследственность, однако объём лица «дорогой» вид кожи позволяют предположить использование филлеров, которые создают поддержку и притягивают воду за счёт гидрофильности»
Магомед Гаджиев
Пластический хирург
Отдельное внимание хирург уделил средней и нижней частям лица Аллы. Как отметил доктор, контур у нее остаётся устойчивым, а мягкие ткани не выглядят сползающими. Это может говорить о том, что в прошлом у нее могла быть подтяжка лица, такая как SMAS-лифтинг. Она работает не только с кожей, но и с глубинными структурами, что делает результат естественным и стойким.
«Также стоит заметить, что у Аллы Крутой помимо всего отсутствует характерный для зрелого возраста избыток кожи под глазами. При подобном результате возможна блефаропластика нижних век — деликатная технология, которая оставляет контур глаза мягким и открытым, а взгляд — естественным. В целом об Алле Крутой можно сказать просто, если хирургические вмешательства и были, тот выполнены они тонко, грамотно и с уважением к естественной красоте лица. Здесь нет типичной ошибки «заново нарисовать внешность». Наоборот, специалисты, сохранили индивидуальность, мимику, характерные черты»
Магомед Гаджиев
Пластический хирург