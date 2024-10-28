«Чересчур насыщенные люксом наряды»: как развод и проблемы с ФНС отразились на гардеробе Лерчек
© Starface.ru
В 2024 году Лерчек (Валерия Чекалина) объявила о разводе с Артемом Чекалиным. Стилист Анастасия Болденкова убеждена, что развод пошел на пользу блогерше: сразу после расставания ее стиль стал более «женственным и элегантным». Эксперт поделилась мнением с сайтом «Страсти».
«Стоит отметить, что после развода стиль Валерии стал более женственным и элегантным. Подписчики также отмечают, что Лерчек «расцвела», несмотря на расставание. До ситуации с арестом и проблемами с ФНС девушка любила демонстрировать в своем блоге яркие, экстравагантные и иногда даже чересчур насыщенные люксом наряды. Сейчас ее образы сдержанные, лаконичные и все реже мелькают именитыми лейблами. Хотя ранее Валерия часто появлялась в блоге с новой одеждой, сумками, обувью и аксессуарами от таких брендов, как Dolce&Gabbana, Celine, Dior, Chanel, Hermes, Jacquemus, MiuMiu, Balenciaga», — высказалась стилист.
Анастасия Болденкова
Стилист
По словам эксперта, теперь блогерша отдает предпочтение российским брендам. Например, на «самой обычной фотографии на телефон», как заявила инфлюенсер, представлено платье бренда Roses and Lace стоимостью 75 тысяч рублей. Образ дополнен серьгами бренда Anton Heunis за 17,5 тысяч рублей, а также утонченной лентой на шее и красными розами, которые идеально гармонируют с платьем от дизайнера Марии Зотовой.
«С появлением бюджетов и стилиста Лерчек заметно преобразила свой стиль и стала выглядеть изящно. В личном блоге девушка показала идеальную фигуру в платье и кардигане от бренда Ila Limited Collection стоимостью 29 тысяч рублей. Однако обувь и украшения на блогере не такие бюджетные: стоимость казаков итальянского бренда Sonora — 78 тысяч рублей, часы Chopard, кольцо Bulgari и другие украшения суммарно обошлись более чем в 9 миллионов рублей», — заявила Анастасия.
Анастасия Болденкова
Стилист
Лерчек следит за модными тенденциями, да и природное чувство вкуса не отнять, поэтому mermaidcore не обошел ее стороной. Все образы блогерши разные, но всегда подобраны со вкусом.