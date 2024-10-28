«Чересчур насыщенные люксом наряды»: как развод и проблемы с ФНС отразились на гардеробе Лерчек

«Стоит отметить, что после развода стиль Валерии стал более женственным и элегантным. Подписчики также отмечают, что Лерчек «расцвела», несмотря на расставание. До ситуации с арестом и проблемами с ФНС девушка любила демонстрировать в своем блоге яркие, экстравагантные и иногда даже чересчур насыщенные люксом наряды. Сейчас ее образы сдержанные, лаконичные и все реже мелькают именитыми лейблами. Хотя ранее Валерия часто появлялась в блоге с новой одеждой, сумками, обувью и аксессуарами от таких брендов, как Dolce&Gabbana, Celine, Dior, Chanel, Hermes, Jacquemus, MiuMiu, Balenciaga», — высказалась стилист.