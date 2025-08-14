«Человек сам делает свой выбор»: чем рискует актриса Юлия Сулес, отказавшаяся худеть ради карьеры
53-летняя актриса Юлия Сулес призналась, что режиссеры заметили ее только после набора веса. Звезда «Наша Russia» заверила, что в ближайшее время не планирует расставаться с лишними килограммами, так как ее внешность напрямую связана с работой. Врач-диетолог, нутрициолог, паразитолог, врач-терапевт, сомнолог Анна Цуканова в беседе с сайтом «Страсти» отметила, что такой подход к своему организму может быть опасен.
Как пояснила специалист, лишний вес – это не только эстетический момент, но и огромная нагрузка на организм. В первую очередь страдают суставы и сердце. Под тяжестью лишнего веса значительно возрастает нагрузка на суставы ног, особенно коленные, ускоряется развитие остеоартроза и остеопороза, появляются боли в суставах и спине, появляется и прогрессирует плоскостопие.
«С набором веса увеличивается и объем циркулирующей крови, за счет чего увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Ожирение является одним из значимых факторов риска развития артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, атеросклероза, инфаркта, инсульта и других заболеваний сердечно-сосудистой системы»
Анна Цуканова
Врач-диетолог, нутрициолог, паразитолог, врач-терапевт, сомнолог
Кроме того, лишний вес связан с инсулинорезистентностью, которая является предпосылкой к развитию сахарного диабета второго типа. О последствиях диабета все хорошо наслышаны – он затрагивает все органы и системы организма вплоть до слепоты, почечной недостаточности или гангрены. У людей с ожирением чаще возникают проблемы с дыханием во время сна, так называемое апноэ сна. Это короткий период времени, когда человек не дышит во сне, а значит организм испытывает состояние гипоксии, что значительно ухудшает качество сна. Человек просыпается разбитым, ночной сон не восстанавливает, накапливаются ошибки, которые должны были быть отформатированы, что в результате может привести к онкологии. Для некоторых людей синдром обструктивного апноэ сна может стать фатальным.
«Лишний вес сам по себе повышает риски онкологических заболеваний, заболеваний печени (НАЖБП – неалкогольная жировая дистрофия печени) и желчного пузыря (желчнокаменная болезнь), провоцирует бесплодие (особенно актуально в репродуктивном возрасте). Важно понимать, что ожирение – это хроническое рецидивирующее заболевание и оно никак не несет пользу организму. Быть актрисой, конечно, хорошо, но человек сам делает свой выбор, что ему важнее: сцена или собственная жизнь»
Анна Цуканова
Врач-диетолог, нутрициолог, паразитолог, врач-терапевт, сомнолог