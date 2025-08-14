«Человек сам делает свой выбор»: чем рискует актриса Юлия Сулес, отказавшаяся худеть ради карьеры

53-летняя актриса Юлия Сулес призналась, что режиссеры заметили ее только после набора веса. Звезда «Наша Russia» заверила, что в ближайшее время не планирует расставаться с лишними килограммами, так как ее внешность напрямую связана с работой. Врач-диетолог, нутрициолог, паразитолог, врач-терапевт, сомнолог Анна Цуканова в беседе с сайтом «Страсти» отметила, что такой подход к своему организму может быть опасен.

Как пояснила специалист, лишний вес – это не только эстетический момент, но и огромная нагрузка на организм. В первую очередь страдают суставы и сердце. Под тяжестью лишнего веса значительно возрастает нагрузка на суставы ног, особенно коленные, ускоряется развитие остеоартроза и остеопороза, появляются боли в суставах и спине, появляется и прогрессирует плоскостопие.