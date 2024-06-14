«Ценит личное пространство»: психолог рассказал про совместимость Харламова и Ковальчук

Летом 2024 года Гарик Харламов и Катерина Ковальчук сыграли свадьбу. Актеры познакомились на съемках сериала «Гусар», и, как говорила Ковальчук, юморист покорил ее простотой и позитивом. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Станислав Самбурский рассказал про совместимость молодоженов.

«Если подписаться на соцсети Гарика или почитать отзывы его друзей, становится понятно, что для него в отношениях самое важное – это позитив. В его браке с Кристиной Асмус были страсти и конфликты. Теперь же, глядя на фото Гарика с новой женой, я вижу гармонию, доверчивость, вкрадчивость в жестах. Это может говорить о том, что пара стремится к уравновешенным отношениям», — высказался эксперт.

Какой психотип девушки нужен Гарику

«Про Гарика известно, что он ценит личное пространство и спокойствие. Его новая жена, Катерина Ковальчук, довольно скромная и не стремится к публичности, несмотря на актерскую профессию. Оба эти факта могут соответствовать желанию Гарика сохранять личную жизнь вдали от публики и станут серьезным фундаментом для брака. Предыдущая супруга Гарика, Кристина Асмус, экстраверт – ведет себя ярко и наслаждается публичной жизнью. В разные периоды жизни Харламова могли подходить разные типы личностей. Если раньше его радовали постоянные эмоции, то теперь ему хочется спокойного семейного счастья», — считает психолог.

По словам Станислава, люди подбирают себе партнеров на определенный период, жизненный цикл. Важно, чтобы отношения приносили радость и были основаны на взаимопонимании и поддержке, независимо от того, насколько партнеры различаются по своему характеру и публичному поведению.