«Быть красивой — не означает быть привлекательной»: что не так со стилем жены Юры Борисова

В Санкт-Петербурге состоялась премьера фильма «Пророк. История Александра Пушкина», в котором Юра Борисов сыграл главную роль. Актер появился на мероприятии в привычном для него классическом костюме, который выигрышно подчеркнул его внешность. Также на премьере была и супруга Юры. Анна Шевчук надела белый корсет с перьями и черную юбку в пол, но, в отличие от мужа, не вызвала восторг своим нарядом. Профессор моды РГУ им. А. Н. Косыгина, эксперт в области Психологии одежды и имиджа, член Союза дизайнеров России Надежда Коробцева считает, что Анне необходимо сменить стиль. В большинстве случаев ее имидж является «болезненным и печальным». Эксперт поделилась мнением с сайтом «Страсти».

«Анна Шевчук — девушка с хорошими природными данными, можно сказать, что красивая. К сожалению, быть красивой, в данном случае, — не означает быть привлекательной. «Черный ангел» – вот как хочется назвать этот образ. Красивый, но безжизненной и какой-то неземной. У Ани потухший взгляд, обдающий холодом. В ряде случаев её образы демонстрируют тоску, печаль, уход от всего мирского, погруженность в свой внутренний мир, закрытость. Имидж изнеможения, болезни и отрешенности, скорби и печали, очень напоминает Кейт Мосс... Драматизация усугубляется отсутствием улыбки (практически на всех фотографиях). При хороших внешних данных образы могли бы быть более оригинальными, жизнерадостными, привлекательными», — высказалась эксперт.

Анна отдает предпочтение фасонам на бретелях, топам и платьям, которые оголяют чрезмерно худые плечи. Также, чаще всего, она выбирает темные оттенки, говорящие о ее депрессивном настрое. Практически на всех снимках не видно макияжа, что, по мнению Надежды, говорит о нежелании подать себя более привлекательно.