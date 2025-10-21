«Были нарушены границы»: психолог рассказал, кто прав в конфликте Гузеевой и Кудрявцевой

«Лера Кудрявцева, скорее всего, руководствовалась благими намерениями. Она хотела разоблачить мошенника и заодно представить Ларису как очередную жертву афериста, а не соучастницу. В эфире Лера действительно сказала, что Ларису просто использовали, подчеркнула ее порядочность и эмоциональную ранимость. Вероятно, Лера думала, что таким образом помогает подруге, ведь до этого в соцсетях Ларису критиковали за рекламу аферы. Однако способ, который она выбрала, нельзя назвать безупречным. Близкие люди обычно сообщают друг другу о подобных шагах заранее из уважения и такта. Лера же, возможно, решила, что раз говорит о Ларисе хорошо, то уведомлять необязательно. В итоге были нарушены границы. Реакцию Ларисы можно понять. Дружба строится на доверии и взаимной поддержке. Когда друг внезапно выставляет твою уязвимую ситуацию на всеобщее обозрение без твоего согласия, это воспринимается как нарушение негласного договора лояльности, поэтому ощущается как предательство», — высказалась психолог.