«Была и остается красивой женщиной»: какие процедуры делает Федорова для сохранения молодости

В Сети обсуждают новые снимки Оксаны Федоровой. Подписчики заметили, что телеведущая набрала вес, но при этом ее лицо совсем не изменилось. В беседе с сайтом «Страсти» пластический хирург Софья Абдулаева предположила, что знаменитость могла сделать лифтинг и уколы ботокса для сохранения овала лица.

«Несмотря на изменения в фигуре, нельзя не отметить, что Оксана всегда была и остается красивой женщиной. Глядя на фотографии, трудно определить, обращалась ли телеведущая к помощи пластических хирургов. Возможно, что и нет. Однозначно на это можно ответить только при личной встрече. Ведь часто на фотографиях используется Photoshop или другие графические редакторы, что может создать иллюзию идеальной внешности. При внимательном наблюдении и сравнении с прошлыми снимками становится очевидно, что многие изменения могут быть следствием не только хирургических вмешательств, но и современных косметологических процедур. Так, Оксана могла прибегнуть к RF-лифтингу (радиочастотному лифтингу). Эта процедура подтягивает кожу, активизирует выработку коллагена и помогает бороться с провисанием кожи. Радиоволны проникают в глубокие слои дермы, улучшая тонус и упругость. Не исключено, что это был ультраформер — метод, который использует ультразвук для лифтинга и коррекции овала лица, что может быть особенно полезно для удаления нежелательных жировых отложений в области подбородка», — высказалась эксперт.

Также хирург предположила, что Оксана делала инъекции ботокса для уменьшения мимических морщин и филлеры для коррекции объемов в различных зонах лица. Эти процедуры помогают создавать так называемые «точки красоты» — овал лица или четкие линии скул.