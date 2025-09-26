«Был бы сильный диссонанс»: стилист объяснила агрессивный образ Татьяны Булановой на интервью у Собчак
© Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Татьяна Буланова удивила поклонников смелым нарядом и макияжем на интервью с журналисткой Ксенией Собчак. Стилист Мария Стройка в беседе с сайтом «Страсти» отметила, что исполнительницу хита «Ясный мой свет» специально попытались дотянуть до образа самой «блондинки в шоколаде».
«Более драматичный образ был создан, чтобы в кадре создать баланс — это смотрелось гармонично. Иначе, если бы Татьяна пришла в своём привычном, более романтично-классическом образе, был бы сильный диссонанс, и, возможно, диалог между героинями шёл бы ещё сложнее за счёт того, что они радикально разные»
Мария Стройка
Стилист, имиджмейкер, международный эксперт по стилю
Кроме ото, Мария Стройка отметила, что образ Татьяны построили на трендах этой осени, поэтому получился вау-эффект. Аудитория увидела совершенно другую Буланову.
«Сейчас её танцоры залетели в тренды, все повторяют танцевальные движения, молодёжь узнала, кто такая Буланова — нужен был вау-эффект её образу. Что-то, что близко молодёжи сейчас: леггинсы, которые мы на ней увидели, кожаная куртка с мягким плечом, агрессивный макияж с убранными назад волосами. Все это часто сейчас используется в рекламных кампаниях различных модных брендов. Этот образ — очень ротируемый. Но подошёл ли он на самом деле Татьяне?»

Стилист, имиджмейкер, международный эксперт по стилю
По мнению стилиста, Булановой все же больше подходят мягкие, сбалансированные, классические образы. Ее манера речи, её песни не несут в себе никакой агрессии, поэтому такой драматичный лук не показывает истинную природу Татьяны.
«Ей стоит обратить внимание на более приглушённую палитру. Бежевые, оранжевые, благородные оттенки синего. При этом Татьяне не стоит уходить в излишний романтизм и «рюшечки», чем она часто грешит, так как это сильно её простит»
Но в данном интервью и стилисты, и сценаристы сработали на отлично и создали вау-эффект — понятный для молодой аудитории трендовый образ, считает Мария.
Она также оценила макияж Булановой и отметила, что у певицы достаточно мягкие черты лица, круглые глаза, и в целом округлость — это основная геометрия её лица. Соответственно, ей подходит естественный макияж — без каких-то геометричных, жёстких линий.
«Но в случае с интервью ей сделали макияж для доминантного типажа — то есть для лица, как у Ксении, когда присутствует большое количество жёстких прямых линий. И в целом этот макияж достаточно агрессивный: с перегрузом глаз — такой немного fashion-макияж, который совершенно противоречит природной геометрии лица Татьяны»
Что же касается волос — была выбрана причёска с убранными назад волосами, что тоже акцентирует доминантные черты. Когда они более острые — такие причёски подчёркивают эту остроту в выигрышном варианте.
«В целом, у Татьяны есть какая-то проблема с причёской. Я бы посоветовала ей поменять парикмахера. Ей то делают чрезмерные кудри, то короткие чёлки, которые не украшают её лицо. Сейчас певице сделали убранные назад волосы, чтобы подчеркнуть «нарисованный» взгляд, но на ней это всё смотрелось, на мой взгляд, неестественно её природе»

Стилист, имиджмейкер, международный эксперт по стилю