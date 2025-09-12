Ботокс и векторный лифтинг: раскрыт секрет идеальной внешности Данилы Козловского
© Starface.ru
Данила Козловский — один из самых привлекательных и харизматичных актеров в российском кино. Его лицо не только отражает мужественность, но и является примером грамотного подхода к эстетической коррекции, считает врач-косметолог, специалист по инъекционным методикам Ксения Святова.
В беседе с сайтом «Страсти» она рассказала, что внешность 40-летней звезды фильма «Экипаж» свидетельствует о том, что он поддерживает свою привлекательность с помощью современных косметологических процедур.
По словам Ксении Святовой, лицо Данилы относится к мускульному морфотипу старения. Это означает, что кожа плотная, а мимика активная. У актера четкий овал лица, отсутствие выраженных отеков и провисаний, но при этом заметны глубокие морщины в области лба и глаз. Такие особенности требуют особого подхода в косметологии.
Косметолог предположила, что одними из основных процедур, которые, вероятно, использует Данила, являются биоревитализация и игольчатый RF-лифтинг. Биоревитализация с гиалуроновой кислотой глубоко увлажняет кожу, улучшает ее текстуру и придает свежий вид. Игольчатый RF-лифтинг стимулирует выработку коллагена и эластина, уплотняет ткани и способствует подтяжке овала лица. Вместе эти процедуры помогают разгладить морщины, улучшить качество кожи и сохранить естественную мимику.
«Кроме того, для сохранения молодости лица и гармоничных пропорций у Данилы, вероятно, была проведена ботулинотерапия Full Face. Этот метод позволяет расслабить сразу несколько групп мимических мышц — в области лба, глаз и нижней трети лица. В результате морщины разглаживаются, а лицо выглядит спокойнее и свежее, сохраняя при этом естественную мимику. Дополнительно актер, скорее всего, воспользовался векторным лифтингом препаратом на основе гидроксиапатита кальция. Эта процедура не только восполняет недостающие объемы, но и стимулирует выработку собственного коллагена. Благодаря этому ткани становятся плотнее, уменьшается выраженность носогубных складок, а овал лица выглядит более чётким и подтянутым»
Ксения Святова
Врач-косметолог, специалист по инъекционным методикам
По примерным подсчетам косметолога, на омоложение лица Данила Козловский мог потратить от 120 до 180 тысяч рублей. Это включает ботулинотерапию, контурную пластику, векторный лифтинг, биоревитализацию и RF-лифтинг.
«Комплексный подход к уходу за собой позволяет Даниле Козловскому сохранять свою привлекательность и молодость. Использование современных косметологических процедур помогает ему выглядеть естественно и гармонично, что особенно важно для публичной личности»
Ксения Святова
Врач-косметолог, специалист по инъекционным методикам