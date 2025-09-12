Ботокс и векторный лифтинг: раскрыт секрет идеальной внешности Данилы Козловского

Данила Козловский — один из самых привлекательных и харизматичных актеров в российском кино. Его лицо не только отражает мужественность, но и является примером грамотного подхода к эстетической коррекции, считает врач-косметолог, специалист по инъекционным методикам Ксения Святова.

В беседе с сайтом «Страсти» она рассказала, что внешность 40-летней звезды фильма «Экипаж» свидетельствует о том, что он поддерживает свою привлекательность с помощью современных косметологических процедур.

По словам Ксении Святовой, лицо Данилы относится к мускульному морфотипу старения. Это означает, что кожа плотная, а мимика активная. У актера четкий овал лица, отсутствие выраженных отеков и провисаний, но при этом заметны глубокие морщины в области лба и глаз. Такие особенности требуют особого подхода в косметологии.

Косметолог предположила, что одними из основных процедур, которые, вероятно, использует Данила, являются биоревитализация и игольчатый RF-лифтинг. Биоревитализация с гиалуроновой кислотой глубоко увлажняет кожу, улучшает ее текстуру и придает свежий вид. Игольчатый RF-лифтинг стимулирует выработку коллагена и эластина, уплотняет ткани и способствует подтяжке овала лица. Вместе эти процедуры помогают разгладить морщины, улучшить качество кожи и сохранить естественную мимику.