«Богемно и артистично»: дизайнер посоветовала россиянам брать пример с Максима Матвеева

При этом, как отметила эксперт, аксессуары давно стали визитной карточкой Матвеева. Очки необычной формы или с яркими линзами, всевозможные головные уборы - всё это добавляет его образам эксцентричности и завершённости. Актер не боится ярких цветов и смелых сочетаний, но всегда умудряется удержаться от перебора.

В течение своей карьеры Максим сменил множество причёсок, от коротких стрижек до осветленных локонов и каждая из них отражала его очередной виток развития как актёра и личности. Каждая его причёска — это часть его образа, который всегда остаётся актуальным и интересным.