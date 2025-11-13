«Блеск побеждает бунт»: модная битва Леры Кудрявцевой и Кати Гордон

Леру Кудрявцеву и Катю Гордон связывают долгие годы дружбы и музыкальный дуэт «Зависть». Однако, по данным СМИ, в последнее время между ними напряженные отношения. Поговаривают, артистки находятся в ссоре, а Гордон планирует начать сольную карьеру. В беседе с сайтом «Страсти» стилист, топ-эксперт по моде, спикер бизнес-конференций, блогер, телеведущая Люси Пылаева решила сравнить образы приятельниц. По мнению эксперта, Кудрявцева и Гордон — две яркие женщины российского шоу-бизнеса, но в стиле Леры больше гламура и энергии.

Лера Кудрявцева: безупречная глянцевая классика

«Телеведущая, актриса, звезда вечеринок — Лера из тех, кто не изменяет себе. Её стиль — это сочетание классики, гламура и светской элегантности. На красной дорожке — она всегда «в теме»: безупречные платья, блеск, гладкие линии, ювелирные акценты. В повседневности — джинсы, белая рубашка, очки и сумка люксового бренда. Кудрявцева не гонится за трендами, но всегда выглядит «на уровне». Она из тех женщин, которые могут надеть простое чёрное платье и выглядеть как событие. Стиль Леры — это уверенность, выверенность и немного старого доброго гламура, который не стареет», — высказалась Люси.