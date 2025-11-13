«Блеск побеждает бунт»: модная битва Леры Кудрявцевой и Кати Гордон
Леру Кудрявцеву и Катю Гордон связывают долгие годы дружбы и музыкальный дуэт «Зависть». Однако, по данным СМИ, в последнее время между ними напряженные отношения. Поговаривают, артистки находятся в ссоре, а Гордон планирует начать сольную карьеру. В беседе с сайтом «Страсти» стилист, топ-эксперт по моде, спикер бизнес-конференций, блогер, телеведущая Люси Пылаева решила сравнить образы приятельниц. По мнению эксперта, Кудрявцева и Гордон — две яркие женщины российского шоу-бизнеса, но в стиле Леры больше гламура и энергии.
Лера Кудрявцева: безупречная глянцевая классика
«Телеведущая, актриса, звезда вечеринок — Лера из тех, кто не изменяет себе. Её стиль — это сочетание классики, гламура и светской элегантности. На красной дорожке — она всегда «в теме»: безупречные платья, блеск, гладкие линии, ювелирные акценты. В повседневности — джинсы, белая рубашка, очки и сумка люксового бренда. Кудрявцева не гонится за трендами, но всегда выглядит «на уровне». Она из тех женщин, которые могут надеть простое чёрное платье и выглядеть как событие. Стиль Леры — это уверенность, выверенность и немного старого доброго гламура, который не стареет», — высказалась Люси.
Катя Гордон: бунтарка с философией
«Катя — противоположность глянца. Она никогда не была «девушкой с обложки», но всегда — личность. Её стиль — смесь интеллектуального шика, минимализма и лёгкой небрежности. Белые рубашки oversize, пиджаки мужского кроя, джинсы, кеды, иногда — вечерние платья без блеска, но с характером. Гордон — про внутренний стержень. Она может позволить себе прийти на премию без пафоса, с открытой улыбкой и искренним взглядом. И в этом — её сила», — заявила эксперт.
Стиль Кати — не про тренды, а про свободу быть собой, даже если это не идеально.
Кто побеждает в битве стиля?
Их модное противостояние — это столкновение двух характеров и двух эпох. Кудрявцева — гламур, уверенность и отточенная женственность. Гордон — свобода, независимость и лёгкая небрежность, за которой скрывается сила.
«Но если судить по целостности образа, чувству момента и способности выглядеть «звездой» в любой ситуации, победа остаётся за Лерой Кудрявцевой. Она не просто следует стилю — она его держит. Без экспериментов, но без ошибок. Её появление — всегда праздник, её образ — завершённая картинка, её энергия — узнаваемая и стабильная. Катя Гордон интересна, умна, но на модном ринге этого поединка всё же блеск побеждает бунт», — резюмировала Люси.
Люси Пылаева