«Беззастенчиво копирует Маркл»: психолог объяснил, почему Лерчек появилась в суде в белом платье

Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) привлекла к себе внимание на последнем заседании. Она явилась на слушание в белом платье, на каблуках и с укладкой. Многим показалось, что наряд блогерши был неуместным и слишком праздничным. Психолог Станислав Самбурский считает, что Чекалина, собираясь на заседание, вдохновилась стилем Меган Маркл, которая не раз сталкивалась с общественным давлением и давала ему отпор. Более того, в беседе с сайтом «Страсти» эксперт предположил об оставленном послании блогерши.

«Лерчек выбрала правильный образ чтобы пойти в суд – дело не про само платье, а про человека. Потому что, когда мы говорим о «белом», дело, конечно, не в цвете ткани, а в психическом послании, которое хочет передать человек. Особенно, если этот человек публичный, и особенно — находящийся в стрессовой ситуации, как Лерчек на последнем заседании. Белый — архетипически чистый, невинный, цвет «начинающих заново». Такой выбор может быть неслучайным, особенно если стилисты подбирали образ под задачу смягчить восприятие, показать невиновность, внутреннюю чистоту и готовность к переменам. Это своего рода визуальный контраргумент обвинению: «Смотрите, я не опасна, я — светлая, мягкая, невиновная». Лерчек в белом платье, с гладко причесанными волосами, минимальными украшениями и скромной мимикой, беззастенчиво копирует образ и стиль Меган Маркл, которая умеет держать любой удар. Лучшие практики в деле», — высказался психолог.

По мнению Самбурского, если бы Лерчек пришла в черном — это было бы послание: «Да, мне тяжело, я признаю вину». Белый — это может быть и отстранение от происходящего. В таком смысле это уже не невинность, а вызов: «Я все еще звезда. Я выгляжу лучше, чем вы все вместе».

Так что ближе к правде?

«Возможно, и то, и другое. Образ — как палитра проекций: для кого-то — очищение, других — дерзость. А для самого человека почти всегда — защита. «Пока могу выбрать, в чем выйти — значит, я ещё не проиграла». Это называется защитная идентификация, когда человек бессознательно присваивает себе образ, чтобы справиться с тревогой. Не чувствовать боль, а быть тем, кто не чувствует боли. Лерчек в белом, возможно, хочет убедить себя и мир, что все еще контролирует сюжет», — резюмировал эксперт.