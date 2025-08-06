«Без хирургического вмешательства этого добиться невозможно»: что скрывает 42-летняя певица Алсу
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Певица Алсу в свои 42 года выглядит свежо и привлекательно. При этом звезда утверждает, что не прибегала к хирургическим вмешательствам для сохранения своей красоты. Не лукавит ли исполнительница хита «Зимний сон»? На этот вопрос сайту «Страсти» ответил пластический хирург Сергей Свиридов.
Недавно Алсу записала видео, в котором предстала без макияжа и фильтров. Певица заверила, что никогда не делала ни ринопластику, ни блефаропластику, в которых ее подозревают. В качестве доказательства этому, звезда попросила снять черты ее лица, уши, шею крупным планом, чтобы продемонстрировать, что у нее нет ни одного следа от хирургического вмешательства. Единственное, в чем призналась артистка - в увеличении губ и ботоксе.
«Алсу выглядит прекрасно, моложе своего возраста лет на пять. В первую очередь, этому способствует хорошая генетика. Если посмотреть на ее фотографии в юности, то мы увидим очень правильно сформированное лицо: нос, скулы, верхнюю зону и овал лица. Это все сохранилось и в 42 года. То есть, костное основание лица у Алсу очень правильное. Такой человек всегда будет выглядеть молодо и свежо. Плюс у нее достаточно стабильный вес. Отсутствие жировых пакетов, избыточного объема на лице всегда человека омолаживают. Также у Алсу хорошая кожа. Скорее всего, она у нее средней толщины и поэтому на ее лице не образуется мелких морщин.
Сергей Свиридов
Пластический хирург
Кроме того, сохранять молодость певице, конечно, помогают и косметологи, чего, в принципе, она и не скрывает. При этом доктор Свиридов не исключил, что Алсу все-таки лукавит. Она, по мнению эксперта, все же делала пластическую операцию.
«Очень частая проблема людей даже в молодом возрасте – низкая линия бровей. И у Алсу она была в юности. Сейчас линия бровей у нее расположена несколько выше. Без хирургического вмешательства этого добиться невозможно. Даже инъекции ботокса, которые делаются по линии роста волос и служат для поднятия бровей, такого эффекта не вызовут. Поэтому, я предполагаю, что Алсу могла выполнить эндоскопическую подтяжку верхней зоны лица. На видео, где Алсу говорит об отсутствии операций, она тщательно избегает демонстрацию верхней зоны лица с помощью волос. А именно в волосах делается четыре небольших отверстия при эндоскопической подтяжке лба. Кстати, эта операция убирает также избыток кожи верхних век. Из-за этого может сложиться впечатление, что человек прибегал к блефаропластике, хотя на самом деле такой операции не производилось»
Сергей Свиридов
Пластический хирург
Доктор также рекомендовал Алсу сделать липосакцию овала лица в области брылей и шеи. Это позволит еще больше сократить кожу, убрать жировой пакет в подбородочной зоне, чтобы он с возрастом не увеличился. С помощью этого овал лица всегда будет подчеркнутым и подтянутым.
«Для этого, кстати, не нужно будет делать никаких разрезов. Операция проводится через два маленьких прокола в области ушей»