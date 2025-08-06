«Без хирургического вмешательства этого добиться невозможно»: что скрывает 42-летняя певица Алсу

Певица Алсу в свои 42 года выглядит свежо и привлекательно. При этом звезда утверждает, что не прибегала к хирургическим вмешательствам для сохранения своей красоты. Не лукавит ли исполнительница хита «Зимний сон»? На этот вопрос сайту «Страсти» ответил пластический хирург Сергей Свиридов.

Недавно Алсу записала видео, в котором предстала без макияжа и фильтров. Певица заверила, что никогда не делала ни ринопластику, ни блефаропластику, в которых ее подозревают. В качестве доказательства этому, звезда попросила снять черты ее лица, уши, шею крупным планом, чтобы продемонстрировать, что у нее нет ни одного следа от хирургического вмешательства. Единственное, в чем призналась артистка - в увеличении губ и ботоксе.