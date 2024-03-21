«Ани прогадала»: модный эксперт назвала ошибку Лорак на премии «Виктория»
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В Москве состоялась премия «Виктория», которую посетили многие звезды. Не стала исключением и Ани Лорак. Певица вышла в свет в кожаной юбке с ремнями. Поклонники заметили, что два года назад похожий образ выбрала блогер Юлия Гаврилина. Мы решили выяснить, почему необычная юбка так популярна среди знаменитостей. Об этом изданию «Страсти» рассказала эксперт в области моды, культуры и искусства Елена Шерипова.
«Тренд на такие юбки появился благодаря самой спорной фэшн-иконе последних лет — Джулии Фокс, которая в феврале прошлого года щеголяла в ней в сочетании с ботфортами из джинсовой ткани по улицам Нью-Йорка. Похвально, что девушки поддерживают технологию апсайкла, поскольку такие вещи на рынке — прямое следствие глобального тренда на экогологичное производство и вторичное потребление. Скорей всего, они изготовлены из винтажных ремней. Видно, что юбки у девушек немного отличаются по дизайну. На Ани Лорак, скорее всего, модель от La collection particuliere стоимостью 650 евро. Стоит ли эта вещь таких баснословных денег, сказать сложно», — высказалась эксперт.
Елена Шерипова
Эксперт в области моды
Если тренд вам приглянулся, вы сможете легко изготовить такую юбку. Для этого вам нужно закупить винтажных ремней и короткую юбку-карандаш по фигуре.
По мнению эксперта, образ Лорак более удачный. В сочетании с кожаной курткой эта юбка отсылает к рок-эстетике, что в целом уместно на любом музыкальном мероприятии. В случае Юлии кожаный корсет и перчатки смотрятся эффектно, но могут кого-то смутить: это кажется перебором.
«Однако Ани прогадала с обувью, которая визуально укорачивает ногу. Сапоги такой длины допустимы в сочетании с длинной юбкой, а с короткой лучше, чтобы они были совсем низкими, как у Гаврилиной, или, наоборот, — ботфорты выше колена. На фото отлично видно, что визуальное впечатление из-за обуви совсем разное, хотя обе девушки — стройные и длинноногие», — резюмировала Елена.
Елена Шерипова
Эксперт в области моды