«Ани прогадала»: модный эксперт назвала ошибку Лорак на премии «Виктория»

Если тренд вам приглянулся, вы сможете легко изготовить такую юбку. Для этого вам нужно закупить винтажных ремней и короткую юбку-карандаш по фигуре.

По мнению эксперта, образ Лорак более удачный. В сочетании с кожаной курткой эта юбка отсылает к рок-эстетике, что в целом уместно на любом музыкальном мероприятии. В случае Юлии кожаный корсет и перчатки смотрятся эффектно, но могут кого-то смутить: это кажется перебором.