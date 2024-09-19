«Абсолютно симметричные пропорции»: что скрывается за красотой 27-летней Mia Boyka

Певица Мария Бойко, выступающая под псевдонимом Mia Boyka (Миа Бойка), является экстравагантной, яркой девушкой с не совсем стандартным подходом к визуализации своего лица. В частности, на щеке у нее имеется линейный шрам, который очень часто на разных фотографиях выглядит совершенно по-разному. Многие подозревают, что артистка сделала татуировку. А прибегала ли 27-летняя Mia Boyka к более серьезным экспериментам по улучшению внешности? Об этом сайту «Страсти» рассказала врач-дерматолог, косметолог, трихолог Ольга Середина.

Как отметила эксперт, у певицы классические русские черты лица, абсолютно симметричные пропорции, умеренная объемность и пухлость губ и средней щечной части. Суженные поры, равномерно распределенный пигмент и тон кожи говорят о том, что либо это фотофильтры, либо прекрасная работа косметологов вместе с визажистами.