«Абсолютно симметричные пропорции»: что скрывается за красотой 27-летней Mia Boyka
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Певица Мария Бойко, выступающая под псевдонимом Mia Boyka (Миа Бойка), является экстравагантной, яркой девушкой с не совсем стандартным подходом к визуализации своего лица. В частности, на щеке у нее имеется линейный шрам, который очень часто на разных фотографиях выглядит совершенно по-разному. Многие подозревают, что артистка сделала татуировку. А прибегала ли 27-летняя Mia Boyka к более серьезным экспериментам по улучшению внешности? Об этом сайту «Страсти» рассказала врач-дерматолог, косметолог, трихолог Ольга Середина.
Как отметила эксперт, у певицы классические русские черты лица, абсолютно симметричные пропорции, умеренная объемность и пухлость губ и средней щечной части. Суженные поры, равномерно распределенный пигмент и тон кожи говорят о том, что либо это фотофильтры, либо прекрасная работа косметологов вместе с визажистами.
«Стоит отметить, что в 27 лет структура кожи, абсолютно лишенная каких-то грубых деформаций в виде следов поствоспалительных постакне, пигментации, фотоиндуцированных пегментации, говорит о том, что это прекрасная генетика и большой труд, вложенный в красоту и качество лица. Для поддержания такого состояния, когда есть красивые гены, когда кожа действительно выглядит абсолютно текстурно, ровно, без каких-то огрехов, без отеков, без деформаций, без втяжений, без заломов даже в мимически активных зонах, можно только позавидовать такой прекрасной, дивной, натуральной красоте»
Ольга Середина
Врач-дерматолог, косметолог, трихолог. Международный спикер, тренер по инъекционным и аппаратным методикам. Медицинский советник по антивозрастным протоколам компаний Estekom и Eldermafill
По мнению доктора Серединой, добиться такого качества кожи возможно благодаря аппаратным процедурам. Так, фототерапия предназначена для решения вопросов, связанных с выработкой кожного сала, чтобы лицо не блестело в течение дня, а кожа выглядела ровной с матовым оттенком.
Мы также не видим на снимках звезды без макияжа сосудистых проявлений в виде покраснений либо сосудистых звездочек. Дополнительно, я бы сказала для поддержания качества кожи, возможно, певица прибегает к уходовым систематическим процедурам, как домашним, так и профессиональным в кабинете косметолога. Это могут быть атравматичные чистки, биоревитализация и, судя по молодому и качественному лицу, скорее всего, здесь безинъекционное воздействие»
Ольга Середина
Врач-дерматолог, косметолог, трихолог. Международный спикер, тренер по инъекционным и аппаратным методикам. Медицинский советник по антивозрастным протоколам компаний Estekom и Eldermafill
Ну и, безусловно, как любая телезвезда, Миа Бойка занимается спортом и придерживается правильного образа жизни и сбалансированного питания. Все это помогает ей выглядеть красивой, без отеков, без воспалений и без признаков старения.