3 знаменитости, которые побороли речевые дефекты

Речевые дефекты есть у многих людей, и звездные персоны не являются исключением. Например, певец Шура, модель Дарья Клюкина и актер Гоша Куценко имели различные дефекты, но успешно с ними справились. Что помогло им преодолеть недуг? Об этом изданию «Страсти» рассказала логопед Наталья Абузарова.

Фирменная шепелявость Шуры

Шура прославился своим эпатажным образом и отсутствием зубов. Однако это не помешало его успешной карьере, а шепелявость стала визитной карточкой артиста.

«Говорили, что я неформатный, беззубый, дохлый, с невнятной дикцией, — да кто меня вообще выпустил на сцену? Но я вылез, потому что меня ничто не остановило бы. Я не видел себя ни в чем больше — ни в какой другой профессии, кроме артистической. В конечном итоге все мои недостатки сделали меня особенным, дали легкую узнаваемость», — говорил артист изданию Газета.Ru.

«После того, как он вставил зубы, дикция заметно улучшилась. Это легко объяснимо. Чтобы произнести «свистящие» звуки, мы неосознанно кладем язык между зубами. Если зубов нет, то языку не во что упереться: в образовавшуюся щель попадает воздух, и мы слышим характерный свист», — пояснила логопед.

Шура решил проблему «кардинально» — обзавелся голливудской улыбкой за 8 млн рублей. Однако шепелявость ушла не сразу, о чем он много раз говорил.

«Чтобы полностью убрать свою «изюминку», он дополнительно работал над дикцией. Здесь важно следить, чтобы язык упирался именно в нижнюю челюсть. Тогда лишний шум уходит, речь становится чистой. Что мы и видим у певца», — сообщила эксперт.