3 знаменитости, которые побороли речевые дефекты
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Речевые дефекты есть у многих людей, и звездные персоны не являются исключением. Например, певец Шура, модель Дарья Клюкина и актер Гоша Куценко имели различные дефекты, но успешно с ними справились. Что помогло им преодолеть недуг? Об этом изданию «Страсти» рассказала логопед Наталья Абузарова.
Фирменная шепелявость Шуры
Шура прославился своим эпатажным образом и отсутствием зубов. Однако это не помешало его успешной карьере, а шепелявость стала визитной карточкой артиста.
«Говорили, что я неформатный, беззубый, дохлый, с невнятной дикцией, — да кто меня вообще выпустил на сцену? Но я вылез, потому что меня ничто не остановило бы. Я не видел себя ни в чем больше — ни в какой другой профессии, кроме артистической. В конечном итоге все мои недостатки сделали меня особенным, дали легкую узнаваемость», — говорил артист изданию Газета.Ru.
«После того, как он вставил зубы, дикция заметно улучшилась. Это легко объяснимо. Чтобы произнести «свистящие» звуки, мы неосознанно кладем язык между зубами. Если зубов нет, то языку не во что упереться: в образовавшуюся щель попадает воздух, и мы слышим характерный свист», — пояснила логопед.
Шура решил проблему «кардинально» — обзавелся голливудской улыбкой за 8 млн рублей. Однако шепелявость ушла не сразу, о чем он много раз говорил.
«Чтобы полностью убрать свою «изюминку», он дополнительно работал над дикцией. Здесь важно следить, чтобы язык упирался именно в нижнюю челюсть. Тогда лишний шум уходит, речь становится чистой. Что мы и видим у певца», — сообщила эксперт.
Заикание Дарьи Клюкиной
Известная модель Дарья Клюкина также смогла побороть свой дефект речи — заикание. Такая особенность у нее появилась в детстве в ответ на стресс: тогда ее напугала овчарка.
«Стресс вызывает спазм мышц, из-за которого в кровь выбрасывается адреналин. В результате чего речь становится прерывистой. Задача здесь — научиться контролировать себя и свои реакции. Поэтому работа ведется комплексно: с привлечением невролога, психолога», — высказалась логопед.
Также хорошо помогают работа над диафрагмальным дыханием и отстукивание ритма. Например: руки складываем в кулаки и попеременно стучим по любой поверхности то правой, то левой рукой.
В данном случае терапия длительная, нередко занимает от года и больше. Дарье с помощью комплекса упражнений удалось избавиться от заикания.
Гоша Куценко и буква «Р»
Известный актер много лет не выговаривал букву «Р», из-за этого он даже сменил имя. Чтобы скрыть дефект, при поступлении в вуз артист представился Гошей, а не Юрой. Картавость не помешала ему покорить театральный и получить первые роли. Но сам актер чувствовал себя не очень уверенно, поэтому решил «подружиться» с буквой Р.
«У меня было специальное задание. Я брал книжку и во всех словах вместо «р» говорил «дж» - «зджаствуйте», «добджый день». Было тяжело, но если так заниматься, то этот звук можно «родить» за полгода», — поделился хитростью актер с изданием РИА «Воронеж».
«Упражнение, которое рекомендует Гоша, эффективно при работе с картавостью. Также используются другие артикуляционные техники с применением массажа рта. В целом любой дефект речи успешно корректируется. Чем раньше начать, тем лучше. Но и во взрослом возрасте всё возможно, что доказали звезды из наших примеров», — резюмировала логопед.