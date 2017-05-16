Если вы любите детективные сериалы, но до сих пор не знакомы с работой сценариста «Оттепели» и «Небесного суда» Алены Званцовой «Прощай, любимая», у вас есть возможность восполнить этот пробел. Это интеллектуальный детектив, навеянный скандинавскими нуарами, европейскими «Мостом» и «Убийством».

«Мне захотелось сделать нечто подобное, но на родной почве. Что-то жесткое, мрачное, с честными драматическими линиями», — так комментирует автор свой замысел.

По сюжету в Филевском парке находят труп сорокалетней женщины. Согласно первичной экспертизе, смерть наступила из-за обычного инсульта, поэтому уголовное дело заводить не собираются. Но мужу погибшей — бывшему математику, а ныне банковскому аналитику — не очень верится в случайности. Начав собственное расследование, он вскоре доказывает, что его жену убили. Кроме того, у нее находится любовник, который тоже хочет найти виновного. По понятным причинам объединиться у них не получается. Так начинается история о противостоянии двух сильных и очень разных мужчин из-за одной загадочной женщины.

В числе задействованных актеров — Константин Лавроненко, известный по своим ролям в сериалах «Клим», «Ликвидация», а также обладатель премии Каннского фестиваля за роль в «Изгнании» Андрея Звягинцева; актриса Мастерской Петра Фоменко Полина Агуреева («Эйфория» Ивана Вырыпаева, «Ликвидация», «Яма»); Александра Урсуляк (Московский театр имени Пушкина, «Дурная кровь», «Время первых»); Александр Гришин («Нежный возраст», «Чудотворец») и другие.

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Фото: архивы пресс-служб