В последнее время во дворах и парках многих городов России появились спортивные площадки: турники, простые тренажеры. Желающие научиться извлекать из занятий на свежем воздухе максимум пользы совершенно бесплатно могут поучаствовать в масштабном проекте, направленном на поддержку Уличной атлетики в России. Профессиональные спортсмены докажут, что начать менять себя и свою жизнь к лучшему можно в любой момент и в любом возрасте без значительных финансовых затрат.

Серия мастер-классов будет организована в 10 городах при поддержке автомобильного бренда Datsun. «Datsun Пикник» стартовал 17 июня в Нижнем Новгороде с большого семейного праздника, где спорт стал одной из ключевых тем. Известные уличные атлеты провели мастер-классы для гостей мероприятия и показали, как добиться высоких результатов, занимаясь на обычных брусьях и турниках. Также на площадке прошли соревнования среди профессионалов и любителей.

Далее, с перерывом в неделю, мероприятия пройдут в Екатеринбурге, Ижевске, Набережных Челнах, Уфе, Оренбурге, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, с финальным этапом в Краснодаре 20 августа.

«Деятельность бренда Datsun в этом направлении не ограничится летним туром, мы также планируем плотно сотрудничать с ведущими атлетами, спортивными изданиями и региональными властями для дальнейшей популяризации данного вида спорта и физической культуры в целом. От простой информационной поддержки до более глубокой работы с онлайн-группами и сообществами: поощрять тех, кто уже занимается, и привлекать в движение больше новых участников», — обещает Дмитрий Бусуркин, директор Datsun в России.

Фото: архивы пресс-служб, shutterstock.ru