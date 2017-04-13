Эта новость — для тех, кто до сих пор не обзавелся настоящим другом

Животные, бывшие когда-то бездомными, часто становятся настоящими друзьями и по многим параметрам превосходят породистых зверей с родословной. 22 и 23 апреля на территории Московского завода «Кристалл» в Лофте #312 пройдет выставка-пристройство животных «Домой!». Фонд помощи животным «Дарящие надежду» и бренд кормов для домашних животных PURINA надеются найти семьи для 150 бездомных животных за два дня проведения выставки.

Для тех, кто всегда мечтал завести питомца, но не знал, куда обратиться и что для этого нужно сделать, выставка «Домой!» — это самое подходящее место. На мероприятии будет большое количество уже социализированных и привитых животных — в субботу 50 щенков и собак, а в воскресенье 100 котят и кошек. Волонтеры расскажут про характер и повадки каждого питомца, чтобы желающим завести нового члена семьи, было легче сделать выбор.

В течение двух дней на выставке будет работать ветеринар, который непременно расскажет и подскажет новоиспеченным хозяевам, как ухаживать за питомцем — чем кормить, какие прививки и когда делать.

На выставке будут ждать и тех гостей, которые по разным причинам не имеют возможности забрать кошку или собаку домой, но очень хотели бы им помогать. На мероприятии будет работать пункт сбора помощи, куда любой желающий сможет принести корм, медикаменты и игрушки для животных из московских приютов. Для детей будут организованы уроки «Школы доброты», где их научат ответственному отношению к домашним любимцам и проводят интересные мастер-классы.

Подробную информацию о благотворительной выставке «Домой» можно найти на сайте ghope.ru

Фото: архивы пресс-служб