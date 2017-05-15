На пресс-конференции фестиваля стало известно, что жюри возглавит Евгений Миронов. Судить картины основного конкрса под предводительством Миронова будут актриса Юлия Пересильд, режиссер Александр Велединский, оператор Игорь Гринякин, киновед Нэнси Конди, продюсер Игорь Мишин и сценарист Александр Родионов.

«Кинотавр» в этом году помолодел: пятерым из четырнадцати конкурсантов на момент его проведения будет меньше 30 лет — это впервые в истории фестиваля. Кроме того, дебютанты в основном конкурсе представляют ровно половину из 14 отобранных картин.

Конкурсная программа «Кинотавра-2017»:

«Аритмия» Бориса Хлебникова

«Близкие» Ксении Зуевой

«Блокбастер» Романа Волобуева

«Голова. Два уха» Виталия Суслина

«Жги» Кирилла Плетнева

«Заложники» Резо Гигинеишвили

«Мертвым повезло» Вадима Валиуллина

«Мифы о Москве» Александра Молочникова

«Рок» Ивана Шахназарова

«Прорубь» Андрея Сильвестрова

«Скоро все кончится» Алексея Рыбина

«Теснота» Кантемира Балагова

«Три сестры» Юрия Грымова

«Турецкое седло» Юсупа Разыкова

Председателем жюри конкурса «Короткий метр» стал режиссер Сергей Мокрицкий. Судить короткометражки также будут актриса Марина Александрова и композитор Евгений Гальперин.

Откроет фестиваль фильм «Холодное танго» Павла Чухрая, а закроет киноальманах «Про любовь. Только для взрослых», спродюсированный режиссером Анной Меликян. Вне конкурса на «Кинотавре» покажут картину «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, которая поборется за главный приз Каннского фестиваля, а также полнометражную версию сериала «Анна Каренина. История Вронского» Карена Шахназарова.

Фестиваль «Кинотавр» пройдет с 7 по 14 июня в Сочи.

Фото: Александра Погиба, Global Look Press