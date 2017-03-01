Если вы мечтали сходить на концерт легендарного британского исполнителя Элтона Джона, не упустите свой шанс. Выступление музыканта запланировано на 14 декабря и состоится оно на сцене «Крокус Сити Холла», передает «РИА Новости» со ссылкой на информацию пресс-службы компании SAV Entertainment.

Концерт состоится в рамках Wonderful Crazy Night Tour — турне, приуроченного к юбилею исполнителя: 25 марта ему исполнится 70 лет.

«Элтон Джон исполнит самые популярные хиты и любимые всеми композиции, которые уже стали классикой, что доказывает, что великая музыка вечна», — гласит пресс-релиз.

Фото: globallookpress.com