Вчера, 15 мая, в рамках XVII Открытого Фестиваля Искусств «Черешневый Лес» состоялся концерт Владимира Спивакова «Услышать будущее». На нем были замечены Алена Свиридова, Ксения Алферова и Егор Бероев, Сати Спивакова, Елена Захарова, Алексей Яшин, Игорь Янковский и Анна-Мария Янковская, Оксана Бондаренко и другие.

«Услышать Национальный филармонический оркестр под управлением Спивакова – это чудо, которое со мной случается нечасто. В прошлом году я не попала на концерт юных талантов, поэтому сегодня слушала их игру с огромным удовольствием. Меня саму отдали в 7 лет в музыкальную школу, поэтому я знаю, как тяжело так виртуозно владеть инструментом», — призналась певица Алена Свиридова. Ее стильный наряд приковывал взгляды других гостей мероприятия.

Владимир Спиваков отвечает за музыкальную программу Открытого Фестиваля Искусств «Черешневый Лес» со дня его основания. «Любое событие "Черешневого леса" всегда превращается в праздник жизни. Практически каждый год я участвую в Фестивале, потому что им руководит Михаил Куснирович… Он всегда выходит за рамки обыденного, он непредсказуем, потому что в душе сам большой артист», — прокомментировал он.

Фото: архивы пресс-служб