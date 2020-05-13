В один клик: что такое Система быстрых платежей и почему она сейчас так востребована
Что же такое Система быстрых платежей (СБП)?
Представьте себе такую ситуацию: вам нужно срочно занять деньги, но нет возможности куда-то подъехать или выдернуть кого-то на встречу, чтобы вам передали необходимую сумму. Или, наоборот, вам вот прямо сейчас необходимо вернуть долг, перевести средства родным или сделать перевод между своими счетами, но нет времени совершать сложные манипуляции или искать реквизиты счета или номер карты. У вас есть только мобильный телефон и ограниченное время, чтобы совершить необходимые действия. Любую из этих задач можно легко и просто решить с помощью Системы быстрых платежей, позволяющей оперативно «перекинуть» деньги туда, куда вам нужно. Сама процедура происходит буквально в один клик — в привычном мобильном приложении вашего банка вы выбираете необходимый пункт, находите в записной книжке или вводите номер телефона того, кому будет совершен перевод, вводите требуемую сумму и нажимаете «отправить». При этом никаких дополнительных авторизаций не требуется.
Система быстрых платежей — это сервис, который был запущен Банком России и Национальной системой платежных карт (НСПК) в начале 2019 года. Он работает круглосуточно и без выходных, поэтому перевести деньги можно даже поздней ночью в субботу — на счет получателя они поступят практически моментально. Переводы можно совершать между участниками СБП, сейчас это 58 финансовых организаций. Уточнить, как сделать перевод, можно в вашем банке или на сайте СБП. Банк России является оператором и расчетным центром СБП, а НСПК – операционным платежным и клиринговым центром СБП.
Фото: Pixabay.com
Насколько это безопасно?
Банк России решил объединить банки-участники в единую систему, сделав таким образом финансовые услуги более доступными для населения. Это действительно актуальный сервис, который как раз подойдет тем людям, у которых расписаны 24 часа в сутках и которые не намерены тратить ни минуты своего времени впустую. «Здесь и сейчас» — вот девиз тех, кто привык идти в ногу со временем и ориентироваться исключительно на собственные потребности и ощущения.
В Системе быстрых платежей используется несколько современных систем защиты – ЦБ, НСПК и самих банков-участников. В СБП не хранится информация о счетах отправителя и получателя. Поэтому уточните у получателя, в какой банк направить перевод. Кроме того, чтобы избежать ошибки, пользователь может проверить всю информацию – перед подтверждением перевода в мобильном приложении банка он увидит не только сумму, но и имя, отчество, а также первую букву фамилии получателя средств. Если указанные данные корректны, то перевод можно подтвердить.
Кроме того, постоянно расширяется как список банков, подключенных к СБП, так и функционал сервиса.
Сколько это стоит и в чем преимущества?
На данный момент к Системе быстрых платежей подключено около 60 банков, клиенты которых могут делать переводы со счета на счет (текущий, карточный и другие). С 1 мая 2020 года у россиян есть возможность совершать переводы через СБП на сумму до 100 тысяч рублей в месяц без комиссии. В случае превышения установленного лимита комиссия составит не более 0,5% от суммы перевода (но не выше 1500 рублей).
Преимуществами СБП являются оперативность, простота и удобство — возможность совершать платежи и переводы именно тогда, когда вам необходимо (без отрыва от производства, без походов в банк и прочих трудозатратных действий). Сервис работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, согласитесь, что во время самоизоляции это особенно важно — иметь возможность передавать (или получать) деньги, не покидая родные стены и не подвергая здоровье других людей опасности.
Фото: Pixabay.com
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