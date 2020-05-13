В один клик: что такое Система быстрых платежей и почему она сейчас так востребована

Насколько это безопасно?

Банк России решил объединить банки-участники в единую систему, сделав таким образом финансовые услуги более доступными для населения. Это действительно актуальный сервис, который как раз подойдет тем людям, у которых расписаны 24 часа в сутках и которые не намерены тратить ни минуты своего времени впустую. «Здесь и сейчас» — вот девиз тех, кто привык идти в ногу со временем и ориентироваться исключительно на собственные потребности и ощущения.

В Системе быстрых платежей используется несколько современных систем защиты – ЦБ, НСПК и самих банков-участников. В СБП не хранится информация о счетах отправителя и получателя. Поэтому уточните у получателя, в какой банк направить перевод. Кроме того, чтобы избежать ошибки, пользователь может проверить всю информацию – перед подтверждением перевода в мобильном приложении банка он увидит не только сумму, но и имя, отчество, а также первую букву фамилии получателя средств. Если указанные данные корректны, то перевод можно подтвердить.

Кроме того, постоянно расширяется как список банков, подключенных к СБП, так и функционал сервиса.

Сколько это стоит и в чем преимущества?

На данный момент к Системе быстрых платежей подключено около 60 банков, клиенты которых могут делать переводы со счета на счет (текущий, карточный и другие). С 1 мая 2020 года у россиян есть возможность совершать переводы через СБП на сумму до 100 тысяч рублей в месяц без комиссии. В случае превышения установленного лимита комиссия составит не более 0,5% от суммы перевода (но не выше 1500 рублей).

Преимуществами СБП являются оперативность, простота и удобство — возможность совершать платежи и переводы именно тогда, когда вам необходимо (без отрыва от производства, без походов в банк и прочих трудозатратных действий). Сервис работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, согласитесь, что во время самоизоляции это особенно важно — иметь возможность передавать (или получать) деньги, не покидая родные стены и не подвергая здоровье других людей опасности.

Фото: Pixabay.com

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