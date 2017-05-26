Нигерийцы Адебойя и Аджибола Тайво получили подарок судьбы, узнав о том, что у них наконец-то появятся дети, ведь они мечтали о прибавлении в семействе целых 17 лет. Однако на этом сюрпризы не закончились. Когда пара впервые пришла на УЗИ, аппарат показал биение сразу четырех сердец, а при втором обследовании обнаружились еще два плода.

11 мая, спустя 30 недель беременности, на свет появились трое мальчиков и три девочки. Роды с кесаревым сечением принимала целая команда медиков, состоящая из сорока человек. Вес самого маленького малыша был всего около 500 граммов, а самого крупного — примерно один килограмм. Несмотря на это, по словам врачей, все новорожденные чувствуют себя хорошо и продолжают активно развиваться.

Стоит отметить, что в больнице, где появились на свет малыши, это первый случай. Да и само по себе рождение сразу шестерых детей в наши дни очень редкое явление. Например, в 2015 году было зарегистрировано лишь 24 случая из четырех миллионов рождений, когда мать выносила четверых и более малышей.

Фото: vcu.edu