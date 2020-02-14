Если планов на вечер пока нет, а бронировать столик в кафе или вообще выходить из дома нет ни сил, ни времени, предлагаем вам расслабиться за просмотром одного из самых популярных фильмов о любви. «Сбербанк» и компании его экосистемы — онлайн-кинотеатр Okko и портал «Рамблер» — выяснили, какие романтические картины особенно популярны у россиян.Например, мелодрама «Лед» уже два года подряд занимает позицию самой популярной картины февраля в коллекции «Все фильмы только о любви» онлайн-кинотеатра Okko. В 2020 году романтичная история о способной фигуристке, получившей серьезную травму из-за ошибки партнера, и ее отношениях с хоккеистом опередила такие фильмы, как «Звезда родилась», «Красотка», «В метре друг от друга» и «Предложение». В 2019 — «Бойфренд из будущего», «Как женить холостяка», «Предложение» и «Пассажиры». Также зрителям онлайн-кинотеатра полюбились картины «Та еще парочка», «Мой парень — псих», «Бриджит Джонс — 3», «Красотка на всю голову». За самый кассовый фильм 1990 года «Привидение» с Патриком Суэйзи и Деми Мур проголосовало больше всего (22%) пользователей портала «Рамблер». За американский фильм-катастрофу 1997 года, снятую режиссером Джеймсом Кэмероном «Титаник» проголосовало 19% пользователей, по 17% набрали мелодраматическая комедия «Красотка» и картина «Телохранитель». На пятом месте — «Римские каникулы» (10%), далее — «Отпуск по обмену» (6%) и «Лед» (3%). По 2% набрали кинофильмы «Реальная любовь», «P. S. Я люблю тебя» и «Свадебный переполох».Что касается других предпочтений участников опроса, проведенного партнерами «Сбербанка», 37% из них стараются смотреть фильмы и сериалы в интернете и онлайн-кинотеатрах, 17% выбирают традиционные кинотеатры, еще 10% дожидаются трансляции по ТВ. Более чем треть — 36% — участников опроса вообще не следят за киноновинками.А вы уже решили, как проведете вечер? Фото и видео: YouTube, vostock-photoПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!