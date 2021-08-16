«Главный герой» стартовал в прокате лучше «Отряд самоубийц», собрав 51 млн долларов за 3 дня

Кинокритики, однако, отмечают, что фильм с Рейнольдсом имел более низкий рейтинг. Следовательно, сеанс могли посетить и подростки в возрасте от 13 лет. А вот «Отряда самоубийц: Миссия навылет» с маркировкой «R» изначально избавился от части аудитории. Свою роль сыграло и то, что лента с Марго Робби вышла на стриминговых сервисах. А вот «Главного героя» можно было посмотреть только в кинотеатре.

Впрочем, это не помешало продюсерам задуматься о продолжении экшена после столь удачного старта. Райан Рейнольдс сообщил, что появились планы по выпуску сиквела истории.