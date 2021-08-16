«Главный герой» стартовал в прокате лучше «Отряд самоубийц», собрав 51 млн долларов за 3 дня
Фантастический комедийный экшен «Главный герой» (Free Guy) оказался для зрителя интереснее новой части «Отряда самоубийц». Такой вывод следует из результатов сборов за первый уик-энд. Лента Джеймса Ганна по вселенной комиксов DC стартовала в прокате 6 августа и собрала за первые 3 дня 26, 2 млн долларов.
Фото: Kinopoisk.ru
Боевик с Райаном Рейнольдсом и Джоди Комер вышел неделей позже и превзошел ожидания создателей. На билеты на премьеру потратились тысячи американцев, которые принесли в национальные кассы 28, 4 млн долларов, пишет Forbes. При том, что продюсеры не надеялись собрать на родине больше 20 миллионов. При этом сборы по всему миру составили 51 млн долларов.
Кинокритики, однако, отмечают, что фильм с Рейнольдсом имел более низкий рейтинг. Следовательно, сеанс могли посетить и подростки в возрасте от 13 лет. А вот «Отряда самоубийц: Миссия навылет» с маркировкой «R» изначально избавился от части аудитории. Свою роль сыграло и то, что лента с Марго Робби вышла на стриминговых сервисах. А вот «Главного героя» можно было посмотреть только в кинотеатре.
Впрочем, это не помешало продюсерам задуматься о продолжении экшена после столь удачного старта. Райан Рейнольдс сообщил, что появились планы по выпуску сиквела истории.
Фото и видео: кадры из фильмов «Главный герой», «Отряд самоубийц: Миссия навылет»/Kinopoisk.ru; 20th Century Studios/YouTube
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