Чем запомнился россиянам 2021 год?

На втором месте среди запомнившихся событий — летний и осенний нокдауны (это выделил 31% респондентов, особенно жители Самарской области). Замыкают первую тройку события в Афганистане, где к власти пришло движение «Талибан» (террористическая организация запрещена в России). 26% считают именно так. Больше всего это запомнилось IT-специалистам (39%). На четвертой позиции — трагедия в Казани (24%), на пятой — признание иностранными агентами ряда СМИ и отдельных журналистов.