Чем запомнился россиянам 2021 год?
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Опрос, который был проведен среди наших соотечественников, выявил 5 самых ярких моментов 2021 года. Больше половины опрошенных (58%) считают главным событием введение QR-кодов в некоторых российских регионах. Об этом пишет «РИА Новости».
Женщины (63%) называли этот вариант чаще, чем мужчины (53%). Наибольшее впечатление практика введения QR-кодов произвела на жителей Пермского края, а также Челябинской и Самарской областей. Если говорить о профессиях, QR-коды как ключевое событие 2021 года отметили бухгалтеры, администраторы, менеджеры, работники транспорта.
На втором месте среди запомнившихся событий — летний и осенний нокдауны (это выделил 31% респондентов, особенно жители Самарской области). Замыкают первую тройку события в Афганистане, где к власти пришло движение «Талибан» (террористическая организация запрещена в России). 26% считают именно так. Больше всего это запомнилось IT-специалистам (39%). На четвертой позиции — трагедия в Казани (24%), на пятой — признание иностранными агентами ряда СМИ и отдельных журналистов.
Фото Instagram и Global Look Press