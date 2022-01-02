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Чем запомнился россиянам 2021 год?

Прошедший год останется в памяти жителей России как время введения QR-кодов и всевозможных локдаунов.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Прививки и QR-коды — такова сегодняшняя реальность

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Опрос, который был проведен среди наших соотечественников, выявил 5 самых ярких моментов 2021 года. Больше половины опрошенных (58%) считают главным событием введение QR-кодов в некоторых российских регионах. Об этом пишет «РИА Новости».

Женщины (63%) называли этот вариант чаще, чем мужчины (53%). Наибольшее впечатление практика введения QR-кодов произвела на жителей Пермского края, а также Челябинской и Самарской областей. Если говорить о профессиях, QR-коды как ключевое событие 2021 года отметили бухгалтеры, администраторы, менеджеры, работники транспорта.

На втором месте среди запомнившихся событий — летний и осенний нокдауны (это выделил 31% респондентов, особенно жители Самарской области). Замыкают первую тройку события в Афганистане, где к власти пришло движение «Талибан» (террористическая организация запрещена в России). 26% считают именно так. Больше всего это запомнилось IT-специалистам (39%). На четвертой позиции — трагедия в Казани (24%), на пятой — признание иностранными агентами ряда СМИ и отдельных журналистов.

Фото Instagram и Global Look Press

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