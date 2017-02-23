На красной дорожке девушки в этот вечер демонстрировали стройные ноги и упругие ягодицы. Наталья Водянова выбрала воздушное платье нежно-розового оттенка с прозрачной юбкой и была похожа на райскую птицу.
Рита Ора также отдала предпочтение прозрачному шифону. Кэти Перри надела очень короткое платье с бахромой, но ее мини померкло на фоне комбинезона Наоми Кэмпбелл, которая решила полностью обнажить свои знаменитые стройные ноги.
Одним из самых неудачных образов вечера стал наряд Николь Шерзингер: похожее на удлиненный пиджак платье и ботфорты из того же материала с молниями сзади, объемная укладка с гофрированными волосами и густо накрашенные черным глаза только усугубили ситуацию. В целом Николь была похожа на героиню Джулии Робертс из фильма «Красотка», только лет десять, а то и двадцать спустя.
Выступили на церемонии на этот раз Робби Уильямс, Эд Ширан, рэпер Скепта, Кэти Перри с политическим манифестом против нового президента США Дональда Трампа и группа Coldplay. Фронтмен британского коллектива исполнил песню A Different Corner Джорджа Майкла, которого не стало в декабре прошлого года.
Список победителей BRIT Awards 2017:
Лучший британский исполнитель
Дэвид Боуи
Лучшая британская исполнительница
Эмили Санде
Лучшая британская группа
1975
Прорыв года
Rag’n’Bone Man
Лучший сингл
Little Mix - Shout Out To My Ex
Альбом года
David Bowie - Blackstar
Лучшее британское видео года
One Direction - History
Лучший международный исполнитель
Дрейк
Лучшая международная исполнительница
Бейонсе
Лучшая международная группа
A Tribe Called Quest
Фото: globallookpress.com