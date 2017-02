На красной дорожке девушки в этот вечер демонстрировали стройные ноги и упругие ягодицы. Наталья Водянова выбрала воздушное платье нежно-розового оттенка с прозрачной юбкой и была похожа на райскую птицу.

Рита Ора также отдала предпочтение прозрачному шифону. Кэти Перри надела очень короткое платье с бахромой, но ее мини померкло на фоне комбинезона Наоми Кэмпбелл, которая решила полностью обнажить свои знаменитые стройные ноги.

Одним из самых неудачных образов вечера стал наряд Николь Шерзингер: похожее на удлиненный пиджак платье и ботфорты из того же материала с молниями сзади, объемная укладка с гофрированными волосами и густо накрашенные черным глаза только усугубили ситуацию. В целом Николь была похожа на героиню Джулии Робертс из фильма «Красотка», только лет десять, а то и двадцать спустя.

Выступили на церемонии на этот раз Робби Уильямс, Эд Ширан, рэпер Скепта, Кэти Перри с политическим манифестом против нового президента США Дональда Трампа и группа Coldplay. Фронтмен британского коллектива исполнил песню A Different Corner Джорджа Майкла, которого не стало в декабре прошлого года.

Список победителей BRIT Awards 2017:

Лучший британский исполнитель

Дэвид Боуи

Лучшая британская исполнительница

Эмили Санде

Лучшая британская группа

1975

Прорыв года

Rag’n’Bone Man

Лучший сингл

Little Mix - Shout Out To My Ex

Альбом года

David Bowie - Blackstar

Лучшее британское видео года

One Direction - History

Лучший международный исполнитель

Дрейк

Лучшая международная исполнительница

Бейонсе

Лучшая международная группа

A Tribe Called Quest

Фото: globallookpress.com