Стюардессы должны быть не старше 40 и не больше 46-го размера

Женщины рассказали, что недавно их всех «обмерили и взвесили». В итоге папки с личными делами неидеальных представительниц компании под условным названием СТС («старые, толстые, страшные») попали в отдельную стопку. Так, стюардессы старше 40 лет с далекими, по мнению руководства, от идеала фигурами теперь отстранены от полетов за границу.

«Нам всем сказали, что теперь за границу будут летать только молодые и худые. Нас всех массово сфотографировали и измерили, некоторых даже взвешивали — делалось это под предлогом ребрендинга авиакомпании и заказа новой формы для сотрудников. Всех, кто был старше 40 и у кого одежда больше 46-го, перестали ставить на заграничные рейсы», — рассказала в интервью «Радио Свобода» 41-летняя бортпроводница Евгения Магурина.

Жесткий ребрендинг, по словам стюардесс, начался после полета главы авиакомпании в Азию. Якобы ему очень понравились местные представительницы прекрасного пола и теперь он предпочитает брать на работу высоких стройных девушек восточного типа.

Президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов подтвердил, что жалоб на дискриминацию из-за возраста и внешности действительно очень много, однако их могло бы быть еще больше. Дело в том, что многие стюардессы не обращаются в суд, потому что воспитывают маленьких детей в одиночку, отдают кредиты и боятся остаться без работы.

«В итоге безопасность полетов, о которой много говорят, подменяют красивой оберткой, поскольку на международные рейсы ставят только молодых, а не опытных. Между тем в сложной ситуации решение надо принимать мгновенно», — отметил Дельдюжов.

Фото: Instagram, «Одноклассники»