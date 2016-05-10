logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Звезда в шоке»: Сергей Зверев не принял жену сына из-за ее уголовного прошлого?

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Зверевы и Алла Пугачева

Фото: Gennadii Usoev/ Global look press
Arrows-left
Arrows-right
Reload
О том, почему он не одобрил выбор любимого сына, король гламура рассказал в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир», которая вышла накануне.

Стилист Сергей Зверев дал интервью Андрею Малахову и рассказал, о чем молчал долгое время: о причинах разлада с единственным сыном, почему не принял обеих его жен и как он вообще стал отцом. Во время интервью Зверев настолько распереживался, что не мог сдержать эмоций. В этот раз зрителей в студии не было, кроме одного человека – Зверева-младшего, который смотрел откровения отца вместе со всей страной.

В передаче суперзвезда признался, что отношения с наследником у него разладились из-за того, что сын не прислушался к его мнению в выборе спутницы жизни и в 2017 году пошел в загс во второй раз с женщиной намного старше себя. Король гламура поведал, что перед тем как знакомиться с будущей невесткой, он навел о ней справки. И то, что он узнал, повергло его в шок – Юлия бросила двоих детей и отбывала наказание в колонии.

«Она будто наркоманка или алкоголичка. Выяснилось, что она отбывала срок, и у нее двое детей. Худенькая анорексичка с грязными волосиками, и мать? Ей и лет уже много. Старшего сына забрал ее муж, а младшего — ее отец. Как я мог их благословить?» — рассказывал в слезах стилист. Несмотря на предупреждения отца Зверев-младший женился на Юлии и, похоже, счастлив с ней в браке. В Instagram молодой человек публикует много совместных фото и признается в любви к супруге.

Однако, по мнению суперзвезды, Юлия негативно влияет на его сына: за деньги он давал интервью об отце. Стилист воспринял это как предательство и уверен, что невестка ждет его смерти, чтобы переехать в большую квартиру. Сейчас Зверев-младший работает в гостинице и живет более чем скромно. Его отец отмечает, что не против внуков и детей вообще, но не может понять, почему девушка прилюдно открестилась, что сама уже дважды мать.

Сергей также тяжело переживает и нападки на себя за то, что не помогает сыну и не устроил ему шикарную свадьбу: «Переехать на Тверскую у них не получается, а еще косяк с детьми вскрылся. Все ругают меня за то, что я не устроил свадьбу Сереже, не помогаю, но уже пора заботиться обо мне — возраст».

Стилист любит сына и тяжело воспринимает разрыв с ним. Им многое пришлось пережить, а теперь они ведут себя как чужие люди. На программе зверев рассказал о самом тайном - 23 года назад он забрал маленького Сережу из детского дома в Иркутске. Мальчика он растил и любил как родного. Эту тайну звезда хранил много лет. И раньше он никому не рассказывал, что ребенок был больным, но он приложил все усилия, чтобы поставить его на ноги.

«Молодая мамочка нагуляла, родила, надела тапочки и ушла из роддома. Потом она пошла в детский дом, посмотрела на ребенка и написала отказную. Как с этим можно жить?» - не понимает Зверев.

В программе Сергей также озвучил условия, при которых пойдет навстречу сыну: его наследник должен устроиться на нормальную работу, развестись с женой и попросить прощения у бабушки. «Никто ему не заменит меня и бабушку, потому что мы его действительно любили», — произнес в конце интервью Сергей Зверев.

Состоится ли примирение Сергеев, пока непонятно. Никто из них не хочет идти первым на уступки. Младший Зверев даже не приехал в больницу навестить отца, когда тому удалили аппендицит.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Anatoly Lomokhov, Gennadii Usoev/ Global Look press

Видео: Instagram, youtube.com/ Россия 1

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Микро-шорты и ботфорты: в Сети обсуждают дерзкий образ 65-летней Любови Успенской на премии «ЖАРА Music Awards»
5-летняя дочь делает замечания Максиму Галкину: «Папа, не чуди, говори нормально»
Плотный ланч или новая беременность: в Сети обсуждают свежее фото 47-летней Леры Кудрявцевой
«Федя не кормит?»: пользователи Сети обсуждают изменившуюся фигуру Паулины Андреевой
Ярко-красные губы и прозрачное черное платье: Ксения Собчак появилась на модном показе в роковом образе
СМИ: 30-летняя принцесса Беатрис выходит замуж