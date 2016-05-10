«Звезда в шоке»: Сергей Зверев не принял жену сына из-за ее уголовного прошлого?

Стилист Сергей Зверев дал интервью Андрею Малахову и рассказал, о чем молчал долгое время: о причинах разлада с единственным сыном, почему не принял обеих его жен и как он вообще стал отцом. Во время интервью Зверев настолько распереживался, что не мог сдержать эмоций. В этот раз зрителей в студии не было, кроме одного человека – Зверева-младшего, который смотрел откровения отца вместе со всей страной.
В передаче суперзвезда признался, что отношения с наследником у него разладились из-за того, что сын не прислушался к его мнению в выборе спутницы жизни и в 2017 году пошел в загс во второй раз с женщиной намного старше себя. Король гламура поведал, что перед тем как знакомиться с будущей невесткой, он навел о ней справки. И то, что он узнал, повергло его в шок – Юлия бросила двоих детей и отбывала наказание в колонии.
«Она будто наркоманка или алкоголичка. Выяснилось, что она отбывала срок, и у нее двое детей. Худенькая анорексичка с грязными волосиками, и мать? Ей и лет уже много. Старшего сына забрал ее муж, а младшего — ее отец. Как я мог их благословить?» — рассказывал в слезах стилист. Несмотря на предупреждения отца Зверев-младший женился на Юлии и, похоже, счастлив с ней в браке. В Instagram молодой человек публикует много совместных фото и признается в любви к супруге.
Однако, по мнению суперзвезды, Юлия негативно влияет на его сына: за деньги он давал интервью об отце. Стилист воспринял это как предательство и уверен, что невестка ждет его смерти, чтобы переехать в большую квартиру. Сейчас Зверев-младший работает в гостинице и живет более чем скромно. Его отец отмечает, что не против внуков и детей вообще, но не может понять, почему девушка прилюдно открестилась, что сама уже дважды мать.
Сергей также тяжело переживает и нападки на себя за то, что не помогает сыну и не устроил ему шикарную свадьбу: «Переехать на Тверскую у них не получается, а еще косяк с детьми вскрылся. Все ругают меня за то, что я не устроил свадьбу Сереже, не помогаю, но уже пора заботиться обо мне — возраст».
Стилист любит сына и тяжело воспринимает разрыв с ним. Им многое пришлось пережить, а теперь они ведут себя как чужие люди. На программе зверев рассказал о самом тайном - 23 года назад он забрал маленького Сережу из детского дома в Иркутске. Мальчика он растил и любил как родного. Эту тайну звезда хранил много лет. И раньше он никому не рассказывал, что ребенок был больным, но он приложил все усилия, чтобы поставить его на ноги.
«Молодая мамочка нагуляла, родила, надела тапочки и ушла из роддома. Потом она пошла в детский дом, посмотрела на ребенка и написала отказную. Как с этим можно жить?» - не понимает Зверев.
В программе Сергей также озвучил условия, при которых пойдет навстречу сыну: его наследник должен устроиться на нормальную работу, развестись с женой и попросить прощения у бабушки. «Никто ему не заменит меня и бабушку, потому что мы его действительно любили», — произнес в конце интервью Сергей Зверев.
Состоится ли примирение Сергеев, пока непонятно. Никто из них не хочет идти первым на уступки. Младший Зверев даже не приехал в больницу навестить отца, когда тому удалили аппендицит.
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Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Anatoly Lomokhov, Gennadii Usoev/ Global Look press
Видео: Instagram, youtube.com/ Россия 1