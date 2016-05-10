«Звезда в шоке»: Сергей Зверев не принял жену сына из-за ее уголовного прошлого?

Стилист Сергей Зверев дал интервью Андрею Малахову и рассказал, о чем молчал долгое время: о причинах разлада с единственным сыном, почему не принял обеих его жен и как он вообще стал отцом. Во время интервью Зверев настолько распереживался, что не мог сдержать эмоций. В этот раз зрителей в студии не было, кроме одного человека – Зверева-младшего, который смотрел откровения отца вместе со всей страной.

В передаче суперзвезда признался, что отношения с наследником у него разладились из-за того, что сын не прислушался к его мнению в выборе спутницы жизни и в 2017 году пошел в загс во второй раз с женщиной намного старше себя. Король гламура поведал, что перед тем как знакомиться с будущей невесткой, он навел о ней справки. И то, что он узнал, повергло его в шок – Юлия бросила двоих детей и отбывала наказание в колонии.