Звезда турецких сериалов Туан Туналы женится на модели из России

36-летний турецкий актер Туан Туналы, снимавшийся в сериалах «Ранняя пташка», «Запретный плод», «Морская звезда», сделал предложение своей возлюбленной — российской модели Яне Мазановой, и она ответила согласием стать его женой.

Информацию о помолвке влюбленные подтвердили турецкой прессе, но дату свадьбы пока не назвали, сообщает портал Rusturkey.com.

«Яна — моя вторая половинка, мы вместе уже восемь месяцев. И я уверен в своем решении жениться на ней», — отметил актер.

Яна Мазанова несколько лет живет в Стамбуле. Раньше девушка работала моделью, а теперь занимается фотографией. Туан до карьеры актера тоже был манекенщиком, а теперь позирует своей избраннице.

Брак для Туана Туналы станет вторым: раньше он был женат на актрисе Хазал Филис Кючюккоше, они развелись в 2018 году. Позже Хазал сообщила, что причиной расставания стали измены мужа.