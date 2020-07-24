Звезда турецких сериалов Туан Туналы женится на модели из России
Фото: www.instagram.com/tuantunali/
36-летний турецкий актер Туан Туналы, снимавшийся в сериалах «Ранняя пташка», «Запретный плод», «Морская звезда», сделал предложение своей возлюбленной — российской модели Яне Мазановой, и она ответила согласием стать его женой.
Информацию о помолвке влюбленные подтвердили турецкой прессе, но дату свадьбы пока не назвали, сообщает портал Rusturkey.com.
«Яна — моя вторая половинка, мы вместе уже восемь месяцев. И я уверен в своем решении жениться на ней», — отметил актер.
Яна Мазанова несколько лет живет в Стамбуле. Раньше девушка работала моделью, а теперь занимается фотографией. Туан до карьеры актера тоже был манекенщиком, а теперь позирует своей избраннице.
Брак для Туана Туналы станет вторым: раньше он был женат на актрисе Хазал Филис Кючюккоше, они развелись в 2018 году. Позже Хазал сообщила, что причиной расставания стали измены мужа.
Фото и видео: Instagram Туана Туналы
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