Звезда шоу «На ножах» Константин Ивлев показал новое фото с молодой возлюбленной: «Красивая пара»

«…Боюсь комментировать эту тёплую, симпатичную пару…», «Дедушка и внучка», «Седина в бороду…», «Красивая пара», «Мужик! Мнение моё может быть спорным, но! Такие люди как Константин нужны у власти) нормальный серьёзный мужик!», «Рада за вас. Всегда надо делать то, что хочется», «Огонь фото», «Ну, лапочки», «Красивые!!!!», «Про футбол ни чего не скажу, а деваха хороша», «Все у всех будет хорошо», «А мы за Костю и Леру!!! ❤️», «По мужчине всегда видно, если он счастлив с женщиной! Пусть всё у вас сложится) Ивлев крутой))», «А у КОНСТАНТИНА улыбка-то хитрющая! Какую девочку УХВАТИЛ! МОЛОДЕЦ!», «Обидно что семья распалась,но влюбиться может каждый человек,а чувство сильное,поэтому счастья всем», «Читать противно. Народ, какое вам дело до его личной жизни? Ну развелись и что? Они не первые и не последние. Разводы бывают. Счастливая пара на фото . Хорошей и долгой им жизни. А вам господа хватит копаться в чужой жизни. Займитесь своей», — комментируют фолловеры.

Напомним, у Константина и Марии Ивлевых двое детей — сын Матвей и дочь Маруся.