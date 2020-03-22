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Звезда сериалов Татьяна Абрамова развелась с мужем из-за тяжелой болезни сына

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Слайд, который
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Татьяна Абрамова развелась с мужем из-за тяжелой болезни сына

Фото: Instagram Татьяны Абрамовой

Актриса откровенно рассказала о непростом периоде в своей жизни.

Звезда сериала «Всегда говори «всегда» Татьяна Абрамова откровенно рассказала, почему рассталась с первым мужем, фотографом и оператором Сергеем Куришенко, от которого родила двоих сыновей.

Когда младшему сыну пары, Александру, было полтора года, у него обнаружили опухоль надпочечника. Тактика лечения предполагала проведение химиотерапии, однако внезапно открывшееся кровотечение в брюшную полость отправило мальчика на операционный стол. Вспоминая в эфире программы «Секрет на миллион» непростое время, Татьяна рассказывает, что старалась сдерживать все эмоции: «Я не пролила ни одной слезинки. Понимала, как только я заплачу, то потеряю его. Мне потом врачи сказали, что он чуть не умер во время операции, но внезапно вернулся». Саша перенес несколько курсов химиотерапии, две операции и удаление почки, но сейчас с уверенностью можно сказать, что мальчик здоров.

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Любовь!

Публикация от Абрамова Татьяна (@abramovatanusha)

Татьяна Абрамова с сыном Александром

Тяжелая болезнь сына сказалась на отношениях Татьяны и Сергея. По словам актрисы, ее супруг не смог оказать ей должную поддержку в это сложное время: «Расставание совпало с лечением сына. Он просто испугался. Он не то плечо, на которое я могла бы опереться. У нас все было расписано по часам и по минутам. Помогала сестра». Абрамова отмечает, что, по ее мнению, очень часто болезни детей становятся своеобразной проверкой отношений родителей — именно мамы спасают наследников, оставаясь одинокими: «И они же остаются в этот момент без мужей. Они просто уходят».

Стоит отметить, что в 2014 году Татьяна Абрамова вышла замуж во второй раз. Супругом актрисы стал ее коллега, актер Юрий Беляев.

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Фото и видео: Instagram

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