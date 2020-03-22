Звезда сериалов Татьяна Абрамова развелась с мужем из-за тяжелой болезни сына

Тяжелая болезнь сына сказалась на отношениях Татьяны и Сергея. По словам актрисы, ее супруг не смог оказать ей должную поддержку в это сложное время: «Расставание совпало с лечением сына. Он просто испугался. Он не то плечо, на которое я могла бы опереться. У нас все было расписано по часам и по минутам. Помогала сестра». Абрамова отмечает, что, по ее мнению, очень часто болезни детей становятся своеобразной проверкой отношений родителей — именно мамы спасают наследников, оставаясь одинокими: «И они же остаются в этот момент без мужей. Они просто уходят».

Стоит отметить, что в 2014 году Татьяна Абрамова вышла замуж во второй раз. Супругом актрисы стал ее коллега, актер Юрий Беляев.