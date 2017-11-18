38-летний Никита Панфилов дал интервью порталу WMJ.ru и рассказал о трогательном знакомстве с женой Ксенией, а также об их отношениях.

Брутальный и уверенный в себе на экране, в жизни Никита Панфилов гораздо более мягкий и спокойный. Впрочем, актер придерживается определенных жестких принципов в личной жизни: его жена Ксения оставила работу актрисы ради того, чтобы создать для возлюбленного домашний уют.

«Профессия актрисы подходит женщинам со стальным характером, которые привыкли держать все в своих руках. А как известно, в семье две главы просто не уживутся. Чтобы сохранить баланс, кто-то должен быть хранителем очага: спокойным, сдержанным, мягким. Конечно, когда в паре оба суперактивные — это буря, огонь, страсть. Но только в первое время, а что потом?» — признался Никита в интервью WMJ.ru.