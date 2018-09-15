Звезда сериала «Воронины» раскрыла подробности развода с мужем

Слава к народной артистке России Ольге Богдановой пришла после участия в фильме «12 стульев» Леонида Гайдая. Несмотря на то, что актрисе приписывали романы со многими знаменитыми артистами, она признается, что в ее жизни было только три настоящих любви.

Первой большой любовью Ольги Богдановой стал Валерий Чемоданов. Роман пары был страстным, актеры бурно выясняли отношения, несколько раз расходились и сходились. Однажды Ольга поймала Валерия на измене, и это поставило точку в их отношениях.

Единственным официальным супругом актрисы был Александр Михайлушкин, брак с которым продлился более двадцати лет. Как призналась Богданова, и этим отношениям пришел конец: «Он был вспыльчив, также часто выпивал. Я чувствовала, что нам не суждено быть вместе, но мы все-таки продолжали сохранять брак. В какой-то момент в театре я услышала, что Саша тайно встречается с моей подругой. Я так обрадовалась! Буквально благодарила Бога за это избавление. Тогда подбежала к нему, стала говорить, что они с моей подругой идеально подходят друг другу, что надо расходиться и разменивать квартиру». Тем не менее, бывшие супруги сохранили дружеские отношения.

Сейчас Ольга Богданова счастлива с Виталием Бигеевым, несмотря на то что продюсер моложе актрисы практически на двадцать лет. «Помню, как мне советовали в театре, чтобы я не отталкивала его из страха, не отказывалась от этого романа. Мол, пусть отношения продлятся полгодика, но зато смогут хотя бы временно сделать меня счастливой. Однако наши отношения продолжаются уже 17 лет, и я невероятно счастлива. Именно такого человека я и искала всю жизнь», — цитирует звезду театра и кино портал StarHit.

Ольга Богданова признается, что больше всего сожалеет о том, что не стала матерью. Тем не менее, она уверена, что ее истинное признание — дарить радость зрителям. На счету актрисы более сорока кино- и театральных работ.