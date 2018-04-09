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Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова рассказала о скандалах в семье

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Фото из Instagram Екатерины Волковой
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44-летняя Екатерина Волкова рассказала о жизни с ревнивым мужем.

Актриса Екатерина Волкова и Андрей Карпов вместе уже восемь лет. Отношения этой пары начинались крайне романтично: после того, как будущих супругов познакомила коллега Екатерины Дарья Сагалова, они улетели в романтическое путешествие в Париж, где Андрей сделал своей избраннице предложение руки и сердца.

«За восемь лет я поняла, что главное — это уважение. А еще отсутствие у супругов привычки тянуть одеяло на себя. Когда ты начинаешь зацикливаться на своей персоне, браку приходит конец. Семья – костер, в который каждый должен постоянно кидать щепки. Как только перестаешь это делать, пламя затухает», — рассказала Волкова «СтарХиту».

Пламя паре удается поддерживать не совсем мирными способами: муж устраивает жене сцены ревности, а она время от времени «пилит» его.

«Если ссоримся по-крупному, летят чашки, ложки, тарелки, мы громко кричим, как в нормальной итальянской семье. Едва они истекают, извиняемся и миримся. <..> У нас с Андреем есть правило — не обижаться друг на друга дольше 15 минут», — поделилась звезда.

Развода она не боится: «Если муж решит со мной развестись, спрошу его: что ж ты столько мучился и только сейчас надумал? И предупрежу, что такую, как я, он точно не найдет: взбалмошную, вспыльчивую, истеричную... Мужчины, открою секрет: если вы уйдете от одной женщины к другой, ничего не изменится. Сперва будет конфетно-букетный период, а потом все равно начнут пилить. Так что подумайте, стоит ли…»

Фото: instagram

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