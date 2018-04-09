Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова рассказала о скандалах в семье

Пламя паре удается поддерживать не совсем мирными способами: муж устраивает жене сцены ревности, а она время от времени «пилит» его.

«Если ссоримся по-крупному, летят чашки, ложки, тарелки, мы громко кричим, как в нормальной итальянской семье. Едва они истекают, извиняемся и миримся. <..> У нас с Андреем есть правило — не обижаться друг на друга дольше 15 минут», — поделилась звезда.

Развода она не боится: «Если муж решит со мной развестись, спрошу его: что ж ты столько мучился и только сейчас надумал? И предупрежу, что такую, как я, он точно не найдет: взбалмошную, вспыльчивую, истеричную... Мужчины, открою секрет: если вы уйдете от одной женщины к другой, ничего не изменится. Сперва будет конфетно-букетный период, а потом все равно начнут пилить. Так что подумайте, стоит ли…»

Фото: instagram