Звезда сериала «Великолепный век. Империя Кесем» женится на красавице актрисе

Популярный турецкий актер Танер Олмез, звезда сериалов «Великолепный век. Империя Кесем» и «Чудо-врач» женился на коллеге — актрисе Эдже Чешимоглу. Роман влюбленных длится уже несколько лет, но они стараются не выставлять отношения напоказ. Лишь изредка их совместные фото появляются в социальных сетях.

О том, что он собирается сделать предложение руки и сердца избраннице, Танер никому не рассказывал, чтобы Эдже не узнала об этом раньше времени. А о скорой свадьбе актер уже рассказал сам.

«Я рассказал о помолвке уже после, чтобы не привлекать излишнее внимание прессы к событию», — рассказал Танер Олмез.

Он отметил, что свадьба пройдет осенью в одном из отелей Стамбула. Но точная дата еще неизвестна, ведь пока трудно что-то планировать из-за пандемии коронавируса.

Сейчас влюбленные много времени проводят вместе, так как на время остались без работы — из-за пандемии COVID-19 все съемки приостановили. После свадьбы пара будет жить в новой квартире актера, которую он купил около полугода назад, сообщает «СтарХит».