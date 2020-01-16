Звезда сериала «Универ» Андрей Свиридов тайно развелся после 5 лет брака

44-летний Андрей Свиридов прославился после съемок в сериалах В сериалах «Универ» и «СашаТаня». Актер с фактурной внешностью быстро полюбился зрителям. На съемках Свиридов познакомился с будущей женой Аполлинарией Бейлик, которая участвовала в массовке.

Свадьба актеров состоялась в 2014 году. Андрей мечтал о детях, но все случилось иначе. Брак с Бейлик стал для Свиридова вторым. В молодости он был женат, но супруга ушла от него, как только закончилась его карьера баскетболиста.

Для восстановления душевного равновесия Андрей Свиридов выработал собственное правило: перебеситься, выспаться и двигаться дальше. «Дорогу осилит идущий. Сдаваться уже поздно», — говорит актер.