Звезда сериала «Универ» Андрей Свиридов тайно развелся после 5 лет брака
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Фото: Instagram
Звезда сериала «Универ» Андрей Свиридов и его супруга Аполлинария Бейлик развелись после пяти лет брака. Расставание пары было тайным, но друзья актеров признались, что они давно не живут вместе.
«Они расстались полгода назад, — рассказывают изданию «СтарХит» знакомые пары. — Их чувства просто угасли… Андрей тяжелее переживал развод. Со стороны он кажется большим и сильным, а на деле он очень ранимый».
44-летний Андрей Свиридов прославился после съемок в сериалах В сериалах «Универ» и «СашаТаня». Актер с фактурной внешностью быстро полюбился зрителям. На съемках Свиридов познакомился с будущей женой Аполлинарией Бейлик, которая участвовала в массовке.
Свадьба актеров состоялась в 2014 году. Андрей мечтал о детях, но все случилось иначе. Брак с Бейлик стал для Свиридова вторым. В молодости он был женат, но супруга ушла от него, как только закончилась его карьера баскетболиста.
Для восстановления душевного равновесия Андрей Свиридов выработал собственное правило: перебеситься, выспаться и двигаться дальше. «Дорогу осилит идущий. Сдаваться уже поздно», — говорит актер.
Фото: Instagram
Видео: ТНТ
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