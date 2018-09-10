Звезда «Реальных пацанов» Антон Богданов рассказал о предательстве супруги и лучшего друга

По словам Антона, ему хотелось закрыть глаза на предательство и простить бывшую жену: «Да, еще пару лет я хотел быть с Полиной. Она и сейчас остается для меня близким человеком. Помню, недавно я несколько раз опоздал на самолет. Руки буквально опустились из-за неприятностей, а тут позвонила Полина и начала меня подбадривать. Я почему-то сразу подумал, что к концу жизни рядом со мной будут только бывшая жена и сын».

Антон отмечает, что в данный момент его сердце свободно. Актер сам занимается воспитанием восьмилетнего сына. «Я так и не встретил женщину мечты. Конечно, хочется, чтобы рядом был любимый человек, жена, которая родит мне детей и полюбит моего сына. Но пока это все только в планах», — подытожил Богданов.

В настоящее время карьера Антона Богданова идет в гору — в начале января на экраны вышел фильм «Т-34», в котором для зрителей раскрылся драматический талант «простого пермского парня». Более того, актер не так давно в интервью радиостанции «Эхо Москвы. Пермь» сделал заявление, что заканчивает съемки в сериале «Реальные пацаны»: «Я принял решение. Это мое решение. Я покинул проект. Ребята, конечно, расстроились. Но я всех по-честному предупредил и сказал: «Ребята, я хочу идти дальше». Конечно, были моменты уговоров: «Оно же друг другу не мешает», но, вы знаете, вчера я сам для себя подметил, что это некое неуважение к творческим людям, которые во мне видят другого человека, другое амплуа видят».