Звезда «Реальных пацанов» Антон Богданов рассказал о предательстве супруги и лучшего друга

Слава к молодому актеру Антону Богданову пришла после выхода сериала «Реальные пацаны». Популярность и высокая занятость на съемочной площадке негативно повлияли на отношения актера с молодой супругой Полиной. «Ей многое приходилось мне прощать. Я один раз уехал в тур на полтора месяца. Там были свои случаи, какие-то интрижки. Когда возвращался домой, побыть вдвоем тоже не получалось. Помню, один раз пришли в ресторан, а там ко мне начали подходить люди, просить автограф. Полину это жутко вывело из себя, ведь мы не виделись три недели», — признался Богданов в эфире программы «Судьба человека».
Самым сложным моментом в отношениях с супругой для Антона стало ее признание в измене. Как рассказал актер, Полина изменила ему с другом семьи, коллегой по цеху Стасом Тляшевым, также занятым в «Реальных пацанах»: «Узнав об измене, я при первой же встрече устроил драку со Стасом. Нас тогда быстро разняли. После этого мы долго не общались. Работали на одной съемочной площадке, но даже руки друг другу не пожимали. Сейчас, конечно, ситуация улучшилась. У Полины и Стаса родился ребенок в Перми, а мой сын живет со мной в Москве. Мы иногда общаемся, решаем, кто к кому детей повезет и так далее. Разумеется, это все было сложно, но конфликт остался в прошлом».
По словам Антона, ему хотелось закрыть глаза на предательство и простить бывшую жену: «Да, еще пару лет я хотел быть с Полиной. Она и сейчас остается для меня близким человеком. Помню, недавно я несколько раз опоздал на самолет. Руки буквально опустились из-за неприятностей, а тут позвонила Полина и начала меня подбадривать. Я почему-то сразу подумал, что к концу жизни рядом со мной будут только бывшая жена и сын».
Антон отмечает, что в данный момент его сердце свободно. Актер сам занимается воспитанием восьмилетнего сына. «Я так и не встретил женщину мечты. Конечно, хочется, чтобы рядом был любимый человек, жена, которая родит мне детей и полюбит моего сына. Но пока это все только в планах», — подытожил Богданов.
В настоящее время карьера Антона Богданова идет в гору — в начале января на экраны вышел фильм «Т-34», в котором для зрителей раскрылся драматический талант «простого пермского парня». Более того, актер не так давно в интервью радиостанции «Эхо Москвы. Пермь» сделал заявление, что заканчивает съемки в сериале «Реальные пацаны»: «Я принял решение. Это мое решение. Я покинул проект. Ребята, конечно, расстроились. Но я всех по-честному предупредил и сказал: «Ребята, я хочу идти дальше». Конечно, были моменты уговоров: «Оно же друг другу не мешает», но, вы знаете, вчера я сам для себя подметил, что это некое неуважение к творческим людям, которые во мне видят другого человека, другое амплуа видят».
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram