Звезда «Молодежки» Анастасия Уколова развелась с мужем

25-летняя Анастасия Уколова, знакомая зрителям по сериалу «Молодежка» и фильму «Громкая связь», рассказала о своем разводе. «Мы нарядились почти как на свадьбу. Снимали веселые видео в загсе и устроили совместный обед в честь проведенного вместе времени», — цитирует актрису Peopletalk.
В 2017 году Анастасия Уколова вышла замуж за оператора-постановщика Антона Зенковича, с которым познакомилась на съемках фильма «Дед Мороз. Битва магов». Как признается актриса, напряженные рабочие графики практически не позволяли ей с супругом проводить время вместе: «Иногда мы просто передавали друг другу ключи от квартиры и мчались каждый на свою съемочную площадку. Такой брак не каждому по нраву, и такое эмоциональное напряжение трудно выдержать».
При этом Уколова подчеркивает, что штамп о разводе не повлиял на ее отношения с теперь уже бывшим мужем — бывшие возлюбленные остались хорошими друзьями.
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram, Александра Воротнева/Starface
Видео: YouTube
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