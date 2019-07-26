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Звезда «Молодежки» Анастасия Уколова развелась с мужем

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Анастасия Уколова

Фото: Александра Воротнева/Starface.ru
Сердце 25-летней актрисы снова свободно.

25-летняя Анастасия Уколова, знакомая зрителям по сериалу «Молодежка» и фильму «Громкая связь», рассказала о своем разводе. «Мы нарядились почти как на свадьбу. Снимали веселые видео в загсе и устроили совместный обед в честь проведенного вместе времени», — цитирует актрису Peopletalk.

Свадьба Анастасии Уколовой и Антона Зенковича

В 2017 году Анастасия Уколова вышла замуж за оператора-постановщика Антона Зенковича, с которым познакомилась на съемках фильма «Дед Мороз. Битва магов». Как признается актриса, напряженные рабочие графики практически не позволяли ей с супругом проводить время вместе: «Иногда мы просто передавали друг другу ключи от квартиры и мчались каждый на свою съемочную площадку. Такой брак не каждому по нраву, и такое эмоциональное напряжение трудно выдержать».

При этом Уколова подчеркивает, что штамп о разводе не повлиял на ее отношения с теперь уже бывшим мужем — бывшие возлюбленные остались хорошими друзьями.

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram, Александра Воротнева/Starface

Видео: YouTube

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