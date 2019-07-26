Звезда «Молодежки» Анастасия Уколова развелась с мужем

В 2017 году Анастасия Уколова вышла замуж за оператора-постановщика Антона Зенковича, с которым познакомилась на съемках фильма «Дед Мороз. Битва магов». Как признается актриса, напряженные рабочие графики практически не позволяли ей с супругом проводить время вместе: «Иногда мы просто передавали друг другу ключи от квартиры и мчались каждый на свою съемочную площадку. Такой брак не каждому по нраву, и такое эмоциональное напряжение трудно выдержать».