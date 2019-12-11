Звезда фильма «Звездный путь» Уильям Шетнер подал на развод с четвертой женой после 18 лет брака

Супруги расстаются без споров о разделе имущества — у них был подписан брачный договор. Общих детей у них тоже нет.

Брак стал для актера и известного телеведущего четвертым. Первая жена Глория Рэнд родила Шетнеру трех дочерей, второй женой Уильяма была Марси Лафферти, бездетный брак также окончился разводом. Третья супруга актера Нерин Кидд погибла. На Элизабет Мартин Уильям женился в 2001 году.