Звезда фильма «Звездный путь» Уильям Шетнер подал на развод с четвертой женой после 18 лет брака
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: EAST NEWS
88-летний актер теперь расстался с супругой без лишних разбирательств.
Звезда сериала «Звездный путь» Уильям Шетнер теперь вновь завидный жених. Как сообщает Daily Mail, 88-летний актер и телеведущий уже несколько месяцев назад подал на развод со своей второй женой — 61-летней Элизабет Мартин.
Супруги расстаются без споров о разделе имущества — у них был подписан брачный договор. Общих детей у них тоже нет.
Брак стал для актера и известного телеведущего четвертым. Первая жена Глория Рэнд родила Шетнеру трех дочерей, второй женой Уильяма была Марси Лафферти, бездетный брак также окончился разводом. Третья супруга актера Нерин Кидд погибла. На Элизабет Мартин Уильям женился в 2001 году.
Фото: Instagram, East News
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