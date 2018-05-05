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Звезда фильма «Жги!» Нино Нинидзе и режиссер Кирилл Плетнев поженились

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Кирилл Плетнев и Нино Нинидзе
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26-летняя Нино Нинидзе вышла замуж за давнего возлюбленного, 38-летнего Кирилла Плетнева.

Дочь известной грузинской актрисы Ии Нинидзе, Нино, давно жила в гражданском браке с актером и режиссером Кириллом Плетневым. У пары есть двухлетний сын Сандро. А на днях влюбленные наконец поженились официально.

В микроблоге Нино появились невероятно нежные снимки со свадьбы. Жених и невеста решили не устраивать масштабное торжество, а собрали лишь самых близких людей. Нино выбрала очень женственное платье классического белого цвета с воздушной юбкой.

Ki+No

Публикация от Nino Ninidze (@ninosha13)

Важным гостем на торжестве стал сын Кирилла и Нино Сандрик. «Птенчик наш», — написала Нинидзе в социальных сетях.

Фото: Instagram

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