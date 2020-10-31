Звезда фильма «Человек-паук» Тоби Магуайр разводится после 13 лет брака

Актер Тоби Магуайр женился на дизайнере украшений Дженнифер Майер в 2007 году. У пары родились двое детей — Руби и Отис. Но уже в 2016-м супруги поняли, что хотят развестись. Правда, тогда они официально на развод не подавали, пытаясь сохранить отношения. Они даже вместе появлялись на светских мероприятия, но в итоге у них не получилось возродить былую страсть и любовь. И теперь Дженнифер подала на развод, сообщает портал TMZ.

А недавно стало известно, что Тоби Магуайр встречается с 27-летней моделью Татьяной Дитман. Так что охотницам за сердцами знаменитых холостяков придется поумерить пыл.

Тоби снялся в 50 фильмах, хотя в детстве он не грезил об актерской профессии, а мечтал стать поваром. Но мать разглядела в нем талант и убедила записаться на курсы драматического искусства.

Самыми популярными фильмами с участием Тоби являются: «Человек-паук», «Правила виноделов», «Великий Гетсби», «Фаворит», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» и другие.

В последние годы актер активно занимается продюсированием.