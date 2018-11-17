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Звезда «Дома-2» Лена Хромина вышла замуж

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Лены Хроминой

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Экс-участница телестройки поделилась нежным свадебным видео.

Далеко не всем участникам «Дома-2» удается встретить свою любовь в реалити-шоу – некоторые находят свою половинку далеко за пределами его периметра. Так стало и с 22-летней Леной Хроминой, чья свадьба состоялась на днях. О бракосочетании брюнетка рассказала в Instagram, опубликовав трогательное свадебное видео.

«МИША, спасибо тебе за эти пять с половиной лет, которые мы пережили. Я бы тебя отметила, но тебя нет в instagram. Расскажу подробности позже, если решим, что это нужно. Спасибо моим подругам, которые держали все подробности в тайне. Я вас очень ценю. Рада, что могу доверять самое ценное. Спасибо моим организаторам. Огромное! Сложно было найти по-настоящему достойных профессионалов, которым я смогла доверить этот день», – подписала публикацию Лена.

Стоит отметить, что избранником Хроминой стал ее бывший возлюбленный Михаил, в отношениях с которым она состояла еще до участия в скандально известном реалити-шоу. Несмотря на то, что пара тщательно скрывала свою свадьбу, некоторыми подробностями Лена поделилась с журналистами портала StarHit: «Здесь, в России, лишь расписались, а свадьбу сыграем в солнечной Доминикане. Отдельно отметим девичник и мальчишник. Девичник пройдет в Москве в кругу моих подруг, некоторые из которых были на «ДОМе-2». Видео и фотографии опубликуем позже. Также будут фотографии с девичника и из Доминиканы, ждите».

Фото: instagram

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