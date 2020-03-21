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Звезда бондианы Ольга Куриленко рассталась с бойфрендом после трех лет романа

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Ольга Куриленко и Бен Кура

Фото: East News

Актриса встречалась с коллегой Беном Курой.

40-летняя актриса Ольга Куриленко рассталась с бойфрендом, 31-летним актером Беном Курой, сообщает Daily Mail. Источник из окружения пары сообщил, что причиной разрыва стали несовпадающие графики: «Они хотели продолжить отношения, однако это оказалось слишком сложно: работа тянула их в разные стороны».

Ольга Куриленко и Бен Кура

Фото: Getty Images

Всемирно известная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко прославилась после выхода фильма «Париж, я люблю тебя», а наиболее громкую известность ей принесла роль девушки Джеймса Бонда в фильме «Квант милосердия». С Беном Курой Ольга познакомилась три года назад на съемочной площадке фильма «Отпетый мачо». Ольга Куриленко дважды была замужем, а в 2015 году впервые стала мамой. Несколько дней назад кинозвезда объявила, что заразилась коронавирусом: «Сижу в изоляции дома с диагнозом Коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость — мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это всерьез!».

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Фото: Instagram, Globallookpress, Getty Images, East News

Видео: YouTube

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