Звезда «Битвы экстрасенсов» уверена, что Рита Дакота вернется к Владу Соколовскому

Развод 28-летней Риты Дакоты и 27-летнего Влада Соколовского стал едва ли не одной из главных тем для обсуждения в уходящем году. Участники «Фабрики звезд-7» разошлись спустя три года брака, а одной из причин развода стали многочисленные измены молодого певца супруге. Звезда шестого сезона «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова составила свой прогноз на 2019 год.

Ясновидящая уверена, что Рита вернется к мужу, несмотря на то, что их брак уже изжил себя. «История больше напоминает какой-то PR-ход, ведь Рита всегда знала об изменах мужа», — цитирует Кажетту портал StarHit.