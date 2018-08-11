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Звезда «Битвы экстрасенсов» уверена, что Рита Дакота вернется к Владу Соколовскому

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Влада Соколовского

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Кажетта Ахметжанова поделилась своим прогнозом на будущее этой пары.

Развод 28-летней Риты Дакоты и 27-летнего Влада Соколовского стал едва ли не одной из главных тем для обсуждения в уходящем году. Участники «Фабрики звезд-7» разошлись спустя три года брака, а одной из причин развода стали многочисленные измены молодого певца супруге. Звезда шестого сезона «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова составила свой прогноз на 2019 год.

Ясновидящая уверена, что Рита вернется к мужу, несмотря на то, что их брак уже изжил себя. «История больше напоминает какой-то PR-ход, ведь Рита всегда знала об изменах мужа», — цитирует Кажетту портал StarHit.

Стоит отметить, что в одном из последних интервью Дакота отметила, что пока не готова вновь связать себя узами брака, но не зарекается от такой возможности в будущем: «Может быть, через десять лет я захочу выйти замуж и родить сто детей, я не зарекаюсь».

Фото: Instagram

Текст: Наталья Емельянова

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