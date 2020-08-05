Звезда «Битвы экстрасенсов» раскрыла причины своего развода

«Когда никто тебе не может ответить на вопросы. Я не помню, чтобы меня мучила сильно история про то, люблю ли я его. На тот момент я считала, что я предана. Сейчас, конечно, спустя 15 лет после моего развода, я думаю, что на месте моего мужа, возможно, я поступила бы также. Мы не замечаем той деструкции, которую вносим в наши отношения. Мы делаем это по инерции. Мы делаем это, потому что по-другому не умеем. У нас нет других моделей поведения. И мы проявляем всю незрелость, которая у нас есть, перекладывая какие-то вещи на своего партнера, думая, что это он будет решать и он ответственен за наши чувства. Хотя это не так. Мы думаем, что для того, чтобы быть счастливой (в основном, женщины так думают, я, по крайней мере, так думала), он должен здорово постараться. Но правда в том, что я была счастлива и без него. Как-то это же мне удавалось? И почему я вдруг решила разделить это с ним? Почему я отдала ответственность и первое место ему? Я за патриархальные ценности в семье, но на сегодняшний день у меня есть более четкое представление, что это. Брак — это про служение мужчине, если мы говорим о патриархальной модели семьи».

В настоящее время Виктория Райдос уже восемь лет счастлива в браке с Василием Бойковым, с которым растит дочь Варвару и сына Захара. Ясновидящая признавалась, что дети не знают о ее экстрасенсорных способностях.